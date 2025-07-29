Брата учасників Oasis звинуватили у зґвалтуванні – що відомо

Старшого брата учасників гурту Oasis Ліама і Ноела Галлагерів звинуватили у зґвалтуванні.

59-річному Полу Галлагеру, який проживає в Лондоні, інкримінують завдання тілесних ушкоджень та три випадки сексуального насильства.

Інші звинувачення проти нього включають три епізоди навмисного удушення, насильницьку поведінку, а також два випадки погроз вбивством.

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Брат учасників Oasis постане перед судом

Пол Галлагер постане перед Вестмінстерським магістратським судом 27 серпня за злочини, ймовірно скоєні в період з 2022 до 2024 року.

Поліція заявила, що звинувачення висунуті за результатами розслідування, яке розпочалося у 2024 році. Жінці, яка, як стверджується, постраждала від дій Галлагера, надають підтримку спеціально підготовлені офіцери.

Зазначимо, що Пол Галлагер на рік старший за Ноела і на сім років старший за Ліама. Троє братів виросли разом у Манчестері, але Пол ніколи не брав участі у музичній діяльності гурту Oasis. Він працює фотографом та диджеєм, виховує сина.

Наразі учасники Oasis перебувають в успішному турі, в рамках якого вони дали концерти в Кардіффі, Манчестері та Лондоні, а далі відвідають Единбург і Дублін, після чого вирушать до Північної Америки.

Джерело : BBC

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