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Валентина Чорна, редактор раздела Стиль жизни
3 мин.

Будет крутой невестой: Зибров признался, что переписал на дочь Диану

Павло Зібров з донькою

Народный артист Украины Павел Зибров признался, что передал в наследство своей 28-летней дочери Диане, а также рассказал о работе с ней. Как известно, девушка работает менеджером звездного отца.

Что Зибров переписал на дочь

По словам артиста, он уже официально оформил на Диану часть недвижимости и активов. Зибров отметил,  что Диана является очень талантливым менеджером, поэтому точно справится в жизни.

— Диана Павловна будет крутой невестой с машинами, дачами, квартирами и земельными участками. Самое главное, что она очень талантливый менеджер. Она получила хорошее образование и разбирается в шоу-бизнесе, поэтому не пропадет в этой жизни. Юридически у нее есть квартира и участок, недвижимость под офис, — признался Зибров.

Артист добавил, что Диана получает много предложений о сотрудничестве с другими украинскими звездами. Однако пока Зибров не готов делить дочь с другими, поэтому недавно поднял ей зарплату.

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— Я радуюсь, но боюсь потерять ее для себя, потому что ее разрывают звезды украинского шоу-бизнеса — не будем называть. Она работает со мной и распиливаться не нужно. Я ей поднял зарплату. Кроме зарплаты, у нее есть отдельные бонусы, если работает в рекламном бизнесе. Она независимая молодая леди, и меня это радует, — поделился артист.

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Фото: Павел Зибров

Источник: Люкс ФМ
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