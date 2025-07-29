Будет крутой невестой: Зибров признался, что переписал на дочь Диану
Народный артист Украины Павел Зибров признался, что передал в наследство своей 28-летней дочери Диане, а также рассказал о работе с ней. Как известно, девушка работает менеджером звездного отца.
Что Зибров переписал на дочь
По словам артиста, он уже официально оформил на Диану часть недвижимости и активов. Зибров отметил, что Диана является очень талантливым менеджером, поэтому точно справится в жизни.
— Диана Павловна будет крутой невестой с машинами, дачами, квартирами и земельными участками. Самое главное, что она очень талантливый менеджер. Она получила хорошее образование и разбирается в шоу-бизнесе, поэтому не пропадет в этой жизни. Юридически у нее есть квартира и участок, недвижимость под офис, — признался Зибров.
Артист добавил, что Диана получает много предложений о сотрудничестве с другими украинскими звездами. Однако пока Зибров не готов делить дочь с другими, поэтому недавно поднял ей зарплату.
— Я радуюсь, но боюсь потерять ее для себя, потому что ее разрывают звезды украинского шоу-бизнеса — не будем называть. Она работает со мной и распиливаться не нужно. Я ей поднял зарплату. Кроме зарплаты, у нее есть отдельные бонусы, если работает в рекламном бизнесе. Она независимая молодая леди, и меня это радует, — поделился артист.
Фото: Павел Зибров