Буде крутою нареченою: Зібров зізнався, що переписав на доньку Діану

Народний артист України Павло Зібров зізнався, що передав у спадок своїй 28-річній доньці Діані, а також розповів про роботу з нею. Як відомо, дівчина працює менеджером зіркового батька.

Що Зібров переписав на доньку

За словами артиста, він вже офіційно оформив на Діану частину нерухомості та активів. Зібров наголосив, що Діана є дуже талановитою менеджеркою, тому точно дасть собі раду в житті.

– Діана Павлівна буде крутою нареченою з машинами, дачами, квартирами й земельними ділянками. Найголовніше, що вона дуже талановитий менеджер. Вона отримала гарну освіту і тямить у шоу-бізнесі, тому не пропаде в цьому житті. Юридично у неї є квартира та ділянка, нерухомість під офіс, – зізнався Зібров.

Артист додав, що Діана отримує багато пропозицій щодо співпраці з іншими українськими зірками. Однак наразі Зібров не готовий ділити доньку з іншими, тож нещодавно підняв їй зарплатню.

Зараз дивляться

– Я тішуся, але боюся втратити її для себе, бо її розривають зірки українського шоубізнесу – не будемо називати. Вона працює зі мною й розпилятися не потрібно. Я їй підняв зарплату. Крім зарплатні, вона має окремі бонуси, якщо працює в рекламному бізнесі. Вона незалежна молода леді, і мене це тішить, – поділився артист.

Фото: Павло Зібров

Джерело : Люкс ФМ

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.