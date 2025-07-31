K-pop и демоны: Netflix назвал самый популярный мультфильм в истории платформы

Анимационный фильм Кейпоп-охотницы на демонов (KPop Demon Hunters) установил рекорд, став самым популярным оригинальным мультфильмом Netflix всех времен.

KPop Demon Hunters – в топе Netflix

Мультфильм, вышедший 20 июня 2025 года, стремительно покорил зрителей во всем мире. Уже сейчас стриминговая платформа официально сообщила, что Кейпоп-охотницы на демонов превзошли все другие тайтлы в своей категории.

Лента рассказывает о девичьей группе Huntr/x (Хантрикс), которая днем исполняет хитовые K-pop-треки, а ночью борется с демонами.

Сейчас смотрят

Их соперниками становятся харизматичные, но опасные участники бойз-бэнда Saja Boys – демоны, стремящиеся разрушить магический барьер между мирами.

Фильм сочетает динамичную анимацию, юмор, аниме-эстетику, эмоциональные конфликты и K-pop-звучание.

Режиссер Мегги Кан назвала ленту “любовным письмом к K-pop и своим корейским корням”.

Саундтрек Huntr/x стал хитом

Отдельный успех мультфильму принесла музыка. Главная песня Huntr/x под названием Golden достигла первого места в глобальном чарте Spotify.

Вымышленный бойз-бэнд Saja Boys с треком Your Idol стал самой успешной мужской K-pop-группой в истории Spotify США, обойдя даже BTS.

На Rotten Tomatoes рейтинг фильма составляет 96%, а зрители и критики отмечают “взрывной визуальный язык, искренние эмоции и остроумие в пародировании поп-культуры”.

В рецензиях его уже сравнивают с фильмами Человек-паук: Через вселенные и Я – панда по стилю, музыке и эмоциональной глубине. Персонажи KPop Demon Hunters получили особую похвалу за аутентичность и реалистичность.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.