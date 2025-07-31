K-pop та демони: Netflix назвав найпопулярніший мультфільм в історії платформи

Анімаційна стрічка Кейпоп-мисливиці на демонів (KPop Demon Hunters) встановила рекорд, ставши найпопулярнішим оригінальним мультфільмом Netflix усіх часів.

KPop Demon Hunters – в топі Netflix

Мультфільм, який вийшов 20 червня 2025 року, стрімко підкорив глядачів у всьому світі. Вже зараз стримінгова платформа офіційно повідомила, що Кейпоп-мисливиці на демонів перевершили всі інші тайтли у своїй категорії.

Стрічка розповідає про дівочий гурт Huntr/x (Хантрикс), який вдень виконує хітові K-pop-треки, а вночі бореться з демонами.

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Їхніми суперниками стають харизматичні, але небезпечні учасники бойзбенду Saja Boys – демони, що прагнуть зруйнувати магічний бар’єр між світами.

Фільм поєднує динамічну анімацію, гумор, аніме-естетику, емоційні конфлікти та K-pop-звучання.

Режисерка Меґґі Канґ назвала стрічку “любовним листом до K-pop і своїх корейських коренів”.

Саундтрек Huntr/x став хітом

Окремий успіх мультфільму принесла музика. Головна пісня Huntr/x під назвою Golden досягла першого місця у глобальному чарті Spotify.

Вигаданий бойзбенд Saja Boys із треком Your Idol став найуспішнішою чоловічою K-pop-групою в історії Spotify США, обійшовши навіть BTS.

На Rotten Tomatoes рейтинг фільму становить 96%, а глядачі й критики відзначають “вибухову візуальну мову, щирі емоції та дотепність у пародіюванні попкультури”.

У рецензіях його вже порівнюють зі стрічками Людина-павук: Крізь Всесвіт і Я – панда за стилем, музикою та емоційною глибиною. Персонажі KPop Demon Hunters отримали особливу похвалу за автентичність і реалістичність.

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