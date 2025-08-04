Гайтана сообщила о проблемах со здоровьем отца: он в критическом состоянии
Певица Гайтана сообщила о серьезных проблемах со здоровьем у своего отца Клавера Эссами. Он находится в критическом состоянии в Браззавиле, Республика Конго.
Гайтана о состоянии отца
На личной странице в Instagram артистка поделилась архивным фото, на котором позирует вместе с отцом. Фотография была сделана в 1993 году.
Гайтана заявила, что ее отец находится в критическом состоянии, но она не смогла прилететь к нему из Цюриха (Швейцария) из-за отсутствия визы. Что именно случилось с родным человеком, певица не уточнила.
— Мой отец находится в критическом состоянии в Браззавиле (Республика Конго). Вчера я пыталась прилететь к нему из Цюриха, но мне не позволили сесть на самолет, поскольку с украинским паспортом мне теперь нужна виза, — написала Гайтана.
Певица отметила, что поедет в консульство Республики Конго в Женеве. Также она обратилась к подписчикам с просьбой помочь, если у кого-то есть такая возможность, с срочным получением визы.
— Я прошу о помощи всех, кто имеет контакты или может связаться с консулом или дипломатическим персоналом, чтобы мне срочно выдали визу, — добавила Гайтана.
Клавер Эссами родился в 1956 году, сейчас он находится на пенсии, живет в городе Браззавиль, Республика Конго. В начале 2022 года умерла его жена.
Ранее Гайтана описывала отца как «энергичного, темпераментного мужчину», который каждое воскресенье ходит в церковь, а также следит за новостями в Украине и молится, чтобы у нас наступил мир и покой.
Отметим, что после начала полномасштабной войны Гайтана переехала из Украины за границу. Однако в июне артистка дала первый за три года концерт в Киеве, выступив на фестивале Поколение.
Фото: Гайтана