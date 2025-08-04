На концерте Oasis в Лондоне погиб мужчина — что известно

В субботу, 2 августа, на концерте британской рок-группы Oasis в Лондоне погиб 40-летний мужчина. По данным полиции, он упал с верхнего яруса стадиона Уэмбли.

Трагедия на концерте Oasis

Сотрудники полиции и медики на стадионе Уэмбли в Лондоне отреагировали на сообщение о том, что в 22:19 мужчина в возрасте около 40 лет получил травму.

По данным правоохранителей, мужчина “был найден с травмами, характерными для падения”. К сожалению, он скончался на месте.

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Участники группы Oasis, братья Лиам и Ноэл Галлахери, заявили, что они “шокированы и опечалены” известием о смерти поклонника.

— Группа Oasis хотела бы выразить искренние соболезнования семье и друзьям погибшего, — говорится в заявлении музыкантов.

Полиция сообщила, что стадион был переполнен, поэтому, “вероятно, несколько человек стали свидетелями инцидента или, сознательно или бессознательно, сняли его на видео”. Правоохранители просят всех, кто располагает какой-либо информацией, связаться с ними.

В ближайшие дни расследование будет передано в Управление по охране труда и технике безопасности.

Отметим, что братья Ноэл и Лиам Галлахеры воссоединились на сцене почти после 16-летнего перерыва. Группа начала свое турне Oasis Live ’25 в июле.

Субботнее выступление было одним из семи больших концертов на стадионе Уэмбли, который вмещает 90 тыс. человек на трех ярусах. Несмотря на трагедию, концерт Oasis в воскресенье состоялся, как и было запланировано.

Следующие выступления группы пройдут в Эдинбурге 8, 9 и 12 августа, после чего турне продолжится в Ирландии, Канаде, США и Мексике, а 27 и 28 сентября Oasis вернется на стадион Уэмбли.

Источник : BBC

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