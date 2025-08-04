На концерті Oasis у Лондоні загинув чоловік – що відомо

У суботу, 2 серпня, на концерті британського рок-гурту Oasis у Лондоні загинув 40-річний чоловік. За даними поліції, він упав з верхнього ярусу стадіону Вемблі.

Трагедія на концерті Oasis

Співробітники поліції та медики на стадіоні Вемблі у Лондоні відреагували на повідомлення про те, що о 22:19 чоловік віком близько 40 років травмувався.

За даними правоохоронців, чоловік “був знайдений з травмами, характерними для падіння”. На жаль, він загинув на місці.

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Учасники гурту Oasis, брати Ліам та Ноел Галлагери, заявили, що вони “шоковані і засмучені” звісткою про смерть шанувальника.

– Гурт Oasis хотів би висловити щирі співчуття родині та друзям загиблого, – йдеться у заяві музикантів.

Поліція повідомила, що стадіон був переповнений, тож, “ймовірно, кілька людей стали свідками інциденту або, свідомо чи несвідомо, зняли його на відео”. Правоохоронці просять всіх, хто має будь-яку інформацію, зв’язатися з ними.

Найближчими днями розслідування буде передано до Управління з охорони праці та техніки безпеки.

Зазначимо, що брати Ноел і Ліам Галлагери возз’єдналися на сцені майже після 16-річної перерви. Гурт розпочав своє турне Oasis Live ’25 в липні.

Суботній виступ був одним із семи великх концертів на стадіоні Вемблі, який вміщує 90 тис. осіб на трьох ярусах. Попри трагедію, концерт Oasis у неділю відбувся, як і було заплановано.

Наступні виступи гурту пройдуть в Единбурзі 8, 9 і 12 серпня, після чого турне продовжиться в Ірландії, Канаді, США і Мексиці, а 27 і 28 вересня Oasis повернеться на стадіон Вемблі.

Джерело : BBC

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