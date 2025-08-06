Болезненно худая: Кейт Миддлтон встревожила поклонников своим видом

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон вызвала беспокойство у поклонников королевской семьи из-за заметной потери веса.

Инсайдеры утверждают, что сейчас она весит примерно 40 кг. По словам источников, это может свидетельствовать о трудностях с восстановлением после лечения рака.

В каком состоянии Кейт Миддлтон сейчас

Кейт вернулась к выполнению королевских обязанностей, однако в июне пропустила традиционные конные скачки Royal Ascot. Позже она появилась на Уимблдоне вместе с мужем, принцем Уильямом, и детьми – 10-летней Шарлоттой и 12-летним Джорджем. Младший сын, 7-летний Луи, остался дома.

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Один из инсайдеров сообщил, что вид жены принца Уильяма вызвал шок у тех, кто видел ее лично.

– Кейт болезненно худая, и люди волнуются, что это свидетельствует о проблемах с восстановлением после лечения или, что хуже, о рецидиве, – отметил собеседник.

Другие источники рассказали, что принцесса Уэльская потеряла аппетит, что и привело к стремительной потере веса.

– У нее всегда было спортивное телосложение, но сейчас она выглядит истощенной и ослабленной. Она очень старается поддерживать королевскую семью, но, очевидно, сама чувствует себя нехорошо, – говорят источники.

Диагноз Кейт Миддлтон

Напомним, что Кейт объявила о лечении рака в марте 2024 года после операции на брюшной полости. В течение года она практически не появлялась на публике.

В январе 2025 года принцесса сообщила, что завершила курс лечения и находится в ремиссии. Однако, по мнению инсайдеров, пропуск таких событий, как Royal Ascot, свидетельствует о том, что Кейт нужно гораздо больше времени для восстановления, отдыха и налаживания питания.

Дворец пока официально не комментирует ситуацию с самочувствием Кейт Миддлтон.

Источник : RadarOnline

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