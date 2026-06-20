В возрасте 85 лет ушел из жизни режиссер Друзей и Теории большого взрыва Джеймс Берроуз. Он умер вечером в пятницу, 19 июня.

Об этом сообщает The New York Times.

Режиссер Друзей умер: что известно о смерти Джеймса Берроуза

Агент режиссера Рик Розен подтвердил смерть Джеймса Берроуза. Но не сообщил, где именно тот умер, а также не уточнил причину.

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Джеймс Берроуз является режиссером более 1 тыс. телевизионных сериалов, таких как Шоу Мэри Тайлер Мур, Шоу Боба Ньюхарта, Такси, Фрейзер, Друзья и Теория большого взрыва.

Берроуз выиграл 11 премий Эмми и получил 47 номинаций за свою карьеру.

В 1995 году журналист Билл Картер описал его как человека, чей визуальный стиль и инстинкт помогли создать больше комедийных хитов, чем смог сделать кто-либо другой на телевидении.

– Когда я режиссирую телешоу, я стараюсь достичь той золотой середины, где лучший сценарий сочетается с игрой и химией между исполнителями. Меткость в тот момент, когда эти факторы сочетаются, приводит к самому сладкому и продолжительному смеху, – писал Берроуз в своей автобиографии.

Джеймс Берроуз: биография и факты из жизни

Джеймс Эдвард Берроуз родился в Лос-Анджелесе 30 декабря 1940 года в семье Эйба и Рут (Левинсон) Берроуз.

Когда ему было пять лет, семья переехала в Нью-Йорк, где он вскоре вырос. Его мать была домохозяйкой и общественной активисткой.

Родители Берроуза развелись, когда ему было восемь лет. По словам режиссера, эту травму он перенес во взрослую жизнь.

Джеймс учился в Высшей школе музыки и искусства Нью-Йорка. Бесчисленные посещения постановок и репетиций отца для него оставили незабываемое впечатление о том, как работать с актерами и съемочными группами.

Берроуз окончил Оберлинский колледж в 1962 году и Йельскую школу драмы в 1965 году. Там он понял, что не умеет петь, танцевать или писать, но его заинтересовала идея режиссуры.

После окончания учебы он стал помощником режиссера постановки в Завтраке в Тиффане – мюзикле 1966 года с участием Мэри Тайлер Мур.

В 1974 году он написал Мур, попросив работать в ее компании MTM, продюсировавшей популярное шоу. Ее муж, Грант Тинкер, пригласил Берроуза в Лос-Анджелес, где ему дали первую возможность стать режиссером ситкома.

Там он познакомился с телевизионным режиссером Джеем Сендричем, ставшим его наставником.

В 1981 году он женился на Линде Соломон, с которой у него было три дочери Кэт, Элли и Мэгги, а также падчерица. Пара развелась в 1993 году. Вскоре Берроуз женился на Дебби Истоне в 1997 году.

Работая даже в возрасте более 80 лет, Берроуз сохранял неустанный энтузиазм к своему делу.

– Смех позади меня такой приятный для моей души. Я бы сделал это бесплатно. Приятно иметь возможность вернуться к тому, что произошло со мной 50 лет назад, и все еще иметь это чувство творчества, – сказал он в 2023 году.

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