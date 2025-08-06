Хворобливо худа: Кейт Міддлтон стривожила шанувальників своїм виглядом

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон викликала занепокоєння у шанувальників королівської родини через помітну втрату ваги.

Інсайдери стверджують, що нині вона важить приблизно 40 кг. За словами джерел, це може свідчити про труднощі з відновленням після лікування раку.

У якому стані Кейт Міддлтон зараз

Кейт повернулася до виконання королівських обовʼязків, однак у червні пропустила традиційні кінні перегони Royal Ascot. Пізніше вона з’явилася на Вімблдоні разом із чоловіком, принцом Вільямом, та дітьми – 10-річною Шарлоттою і 12-річним Джорджем. Молодший син, 7-річний Луї, залишився вдома.

Зараз дивляться

Один з інсайдерів повідомив, що вигляд дружини принца Вільяма викликав шок у тих, хто бачив її особисто.

– Кейт хворобливо худа, і люди хвилюються, що це свідчить про проблеми з відновленням після лікування або, що гірше, про рецидив, – зазначив співрозмовник.

Інші джерела розповіли, що принцеса Уельська втратила апетит, що й призвело до стрімкої втрати ваги.

– Вона завжди мала спортивну статуру, але зараз має виснажений і ослаблений вигляд. Вона дуже старається підтримувати королівську родину, але, очевидно, сама почувається недобре, – кажуть джерела.

Діагноз Кейт Міддлтон

Нагадаємо, що Кейт оголосила про лікування раку у березні 2024 року після операції на черевній порожнині. Протягом року вона практично не з’являлася на публіці.

У січні 2025 року принцеса повідомила, що завершила курс лікування і перебуває в ремісії. Однак, на думку інсайдерів, пропуск подій на кшталт Royal Ascot свідчить, що Кейт потребує набагато більше часу для відновлення, відпочинку та налагодження харчування.

Палац наразі офіційно не коментує ситуацію із самопочуттям Кейт Міддлтон.

Джерело : RadarOnline

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