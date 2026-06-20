На Запорожской АЭС произошел 20-й блэкаут с начала полномасштабной войны – МАГАТЭ
- На ЗАЭС произошел 20-й блэкаут с начала полномасштабного вторжения.
- Станция потеряла единственную доступную линию наружного питания.
Запорожская атомная электростанция потеряла внешнее электроснабжение. Это уже 20-й случай от начала полномасштабной войны.
Об этом сообщили в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ).
20-й блэкаут на ЗАЭС: что известно
Команда МАГАТЭ зафиксировала очередную потерю внешнего электроснабжения на Запорожской АЭС.
Это уже 20-й подобный инцидент с начала полномасштабного вторжения.
По данным МАГАТЭ, причиной отключения стала проблема на внутренних электросетях станции, из-за чего была потеряна единственная доступная линия внешнего питания — 330 кВ Ферросплавная-1.
После этого автоматически заработали аварийные дизель-генераторы, обеспечивающие охлаждение ядерного топлива и другие критические функции безопасности.
— Последняя потеря внешнего электроснабжения подчеркивает жизненно важное значение укрепления подключения ЗАЭС к электрической сети в рамках усилий по предотвращению ядерной аварии, — подчеркнул генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
В то же время в ведомстве отметили, что продолжаются ремонтные работы на основной линии электропередач 750 кВ Днепровская, которая остается отключенной уже три месяца.
Восстановление происходит в пределах локального режима прекращения огня, координируемого агентством.
Напомним, 19-й блэкаут на ЗАЭС произошел вечером 11 июня.
Как сообщалось, станция полностью потеряла внешнее электроснабжение после обстрела электрической подстанции, расположенной на другом берегу Днепра.
Фото: Укрэнерго