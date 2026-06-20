Запорожская атомная электростанция потеряла внешнее электроснабжение. Это уже 20-й случай от начала полномасштабной войны.

Об этом сообщили в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ).

20-й блэкаут на ЗАЭС: что известно

Команда МАГАТЭ зафиксировала очередную потерю внешнего электроснабжения на Запорожской АЭС.

Сейчас смотрят

Это уже 20-й подобный инцидент с начала полномасштабного вторжения.

По данным МАГАТЭ, причиной отключения стала проблема на внутренних электросетях станции, из-за чего была потеряна единственная доступная линия внешнего питания — 330 кВ Ферросплавная-1.

После этого автоматически заработали аварийные дизель-генераторы, обеспечивающие охлаждение ядерного топлива и другие критические функции безопасности.

— Последняя потеря внешнего электроснабжения подчеркивает жизненно важное значение укрепления подключения ЗАЭС к электрической сети в рамках усилий по предотвращению ядерной аварии, — подчеркнул генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

В то же время в ведомстве отметили, что продолжаются ремонтные работы на основной линии электропередач 750 кВ Днепровская, которая остается отключенной уже три месяца.

Восстановление происходит в пределах локального режима прекращения огня, координируемого агентством.

Напомним, 19-й блэкаут на ЗАЭС произошел вечером 11 июня.

Как сообщалось, станция полностью потеряла внешнее электроснабжение после обстрела электрической подстанции, расположенной на другом берегу Днепра.

Фото: Укрэнерго

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.