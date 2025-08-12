Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц сыграли вторую свадьбу: без родителей жениха
Старший сын Дэвида и Виктории Бекхэм Бруклин показал фото со второй свадьбы со своей женой, актрисой Николой Пельтц.
Пара обновила свои обеты во время торжественной церемонии, которая состоялась 2 августа в поместье отца Николы, миллиардера Нельсона Пельтца, в Бедфорде.
Бекхэм и Пельтц возобновили свадебные обеты
На личных страницах в Instagram супруги поделились серией фото со свадьбы. Для церемонии Пельтц выбрала длинное платье кремового цвета с открытыми плечами. Она перешила свадебный наряд своей мамы Клаудии 1985 года. Бекхэм отдал предпочтение классическому черному костюму и белой рубашке.
— Только любовь, — подписала один из постов Никола.
— Этот день так много значил для нас, — добавила актриса.
Бруклин и Никола пригласили на праздник самых близких друзей и родных. Однако пользователей сети озадачило то, что на церемонии не было никого из семьи Бекхэмов.
Родители Бруклина вместе с сыновьями Ромео, Крузом и дочерью Харпер сейчас отдыхают в Сен-Тропе. По данным СМИ, Бекхэмы не общаются со старшим сыном по его инициативе уже около полугода.
Ранее мы писали, что Бруклин и Никола не появились на юбилее Дэвида Бекхэма. Скорее всего, это связано с обострением отношений внутри семьи.
Напомним, что Бекхэм и Пельтц вместе уже пять лет. В 2022 году пара сыграла масштабную свадьбу во Флориде.
Считается, что отношения между Николой и Викторией Бекхэм испортились именно в период подготовки. Невеста должна была выйти к алтарю в платье Victoria Beckham, но в последний момент сменила наряд на Valentino.