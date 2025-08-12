Укр Рус
Укр Рус
Популярные
Выплаты ко Дню Независимости пенсионерам: кто и сколько получит в 2025 году
Трамп обмолвился, что поедет в Россию на встречу с Путиным
Через два месяца после родов: Леся Никитюк потрясла сеть своим образом
Жена Павлика растрогала успехами сына: он впервые заговорил
Классический служебный роман: Фроляк вспомнила, как познакомилась с мужем
Валентина Чорна, редактор раздела Стиль жизни
3 мин.

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц сыграли вторую свадьбу: без родителей жениха

Девід Бекхем і Нікола Пельтц
Фото: Getty Images

Старший сын Дэвида и Виктории Бекхэм Бруклин показал фото со второй свадьбы со своей женой, актрисой Николой Пельтц.

Пара обновила свои обеты во время торжественной церемонии, которая состоялась 2 августа в поместье отца Николы, миллиардера Нельсона Пельтца, в Бедфорде.

Бекхэм и Пельтц возобновили свадебные обеты

На личных страницах в Instagram супруги поделились серией фото со свадьбы. Для церемонии Пельтц выбрала длинное платье кремового цвета с открытыми плечами. Она перешила свадебный наряд своей мамы Клаудии 1985 года. Бекхэм отдал предпочтение классическому черному костюму и белой рубашке.

Сейчас смотрят

— Только любовь, — подписала один из постов Никола.

— Этот день так много значил для нас, — добавила актриса.

Бруклин и Никола пригласили на праздник самых близких друзей и родных. Однако пользователей сети озадачило то, что на церемонии не было никого из семьи Бекхэмов.

Родители Бруклина вместе с сыновьями Ромео, Крузом и дочерью Харпер сейчас отдыхают в Сен-Тропе. По данным СМИ, Бекхэмы не общаются со старшим сыном по его инициативе уже около полугода.

Ранее мы писали, что Бруклин и Никола не появились на юбилее Дэвида Бекхэма. Скорее всего, это связано с обострением отношений внутри семьи.

Напомним, что Бекхэм и Пельтц вместе уже пять лет. В 2022 году пара сыграла масштабную свадьбу во Флориде.

Считается, что отношения между Николой и Викторией Бекхэм испортились именно в период подготовки. Невеста должна была выйти к алтарю в платье Victoria Beckham, но в последний момент сменила наряд на Valentino.

Читайте также
Более 20 лет терпел боль: Бекхэму сделали операцию из-за травмы, полученной в матче
Девід Бекхем

Связанные темы:

Вікторія БекхемДэвид Бекхэм
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь