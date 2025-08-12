Бруклін Бекхем і Нікола Пельтц зіграли друге весілля: без батьків нареченого

Старший син Девіда та Вікторії Бекхемів Бруклін показав фото з другого весілля зі своєю дружиною, акторкою Ніколою Пельтц.

Пара поновила свої обітниці під час урочистої церемонії, яка відбулася 2 серпня у маєтку батька Ніколи, мільярдера Нельсона Пельтца, у Бедфорді.

Бекхем і Пельтц поновили весільні обітниці

На особистих сторінках в Instagram подружжя поділилося серією фото з весілля. Для церемонії Пельтц обрала довгу сукню кремового кольору з відкритими плечима. Вона перешила весільне вбрання своєї мами Клаудії 1985 року. Бекхмем віддав перевагу класичному чорному костюму і білій сорочці.

Зараз дивляться

– Тільки кохання, – підписала один із дописів Нікола.

Бруклін і Нікола запросили на свято найближчих друзів та рідних. Однак користувачів мережі спантеличило те, що на церемонії не було нікого із сім’ї Бекхемів.

Батьки Брукліна разом із синами Ромео, Крузом і донькою Харпер нині відпочивають в Сен-Тропе. За даними ЗМІ, Бекхеми не спілкуються зі старшим сином за його ініціативою вже близько пів року.

Раніше ми писали, що Бруклін і Нікола не з’явилися на ювілеї Девіда Бекхема. Найімовірніше, це пов’язано із загостренням стосунків усередині родини.

Нагадаємо, що Бекхем та Пельтц разом уже п’ять років. У 2022-му пара зіграла масштабне весілля у Флориді.

Вважається, що стосунки між Ніколою і Вікторією Бекхем зіпсувалися саме в період підготовки. Наречена мала вийти до вівтаря в сукні Victoria Beckham, але в останній момент змінила вбрання на Valentino.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.