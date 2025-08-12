Бруклін Бекхем і Нікола Пельтц зіграли друге весілля: без батьків нареченого
Старший син Девіда та Вікторії Бекхемів Бруклін показав фото з другого весілля зі своєю дружиною, акторкою Ніколою Пельтц.
Пара поновила свої обітниці під час урочистої церемонії, яка відбулася 2 серпня у маєтку батька Ніколи, мільярдера Нельсона Пельтца, у Бедфорді.
Бекхем і Пельтц поновили весільні обітниці
На особистих сторінках в Instagram подружжя поділилося серією фото з весілля. Для церемонії Пельтц обрала довгу сукню кремового кольору з відкритими плечима. Вона перешила весільне вбрання своєї мами Клаудії 1985 року. Бекхмем віддав перевагу класичному чорному костюму і білій сорочці.
– Тільки кохання, – підписала один із дописів Нікола.
– Цей день так багато значив для нас, – додала акторка.
Бруклін і Нікола запросили на свято найближчих друзів та рідних. Однак користувачів мережі спантеличило те, що на церемонії не було нікого із сім’ї Бекхемів.
Батьки Брукліна разом із синами Ромео, Крузом і донькою Харпер нині відпочивають в Сен-Тропе. За даними ЗМІ, Бекхеми не спілкуються зі старшим сином за його ініціативою вже близько пів року.
Раніше ми писали, що Бруклін і Нікола не з’явилися на ювілеї Девіда Бекхема. Найімовірніше, це пов’язано із загостренням стосунків усередині родини.
Нагадаємо, що Бекхем та Пельтц разом уже п’ять років. У 2022-му пара зіграла масштабне весілля у Флориді.
Вважається, що стосунки між Ніколою і Вікторією Бекхем зіпсувалися саме в період підготовки. Наречена мала вийти до вівтаря в сукні Victoria Beckham, але в останній момент змінила вбрання на Valentino.