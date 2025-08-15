Болезненная тема: Шоптенко призналась, общается ли с родственниками из РФ

Хореограф Елена Шоптенко призналась, что имеет родственников в стране-агрессоре России. В частности, в Иркутске проживает ее дедушка, которому уже 105 лет.

Шоптенко о общении с родственниками из РФ

По словам Елены, общение с родными почти сошло на нет из-за разных взглядов на войну в Украине. Танцовщица назвала эту тему “болезненной”, ведь ее очень злит, что родные ее не понимают.

— Общения с ними почти нет. Это болезненная тема для меня. Я думаю, меня поймут люди, у которых также есть родственники в той стране. Это какое-то абсолютное непонимание друг друга. Это все очень злит. Когда мы начинаем разговаривать, я просто молчу, потому что если я открою рот, то мы закончим ср*чем. Меня никто не поймет, к сожалению, — поделилась хореограф.

Шоптенко рассказала, что ее 105-летний дедушка по материнской линии — ветеран Второй мировой войны, в прошлом был разведчиком. Елена разговаривает с дедушкой, ведь очень уважает его и понимает, что он скоро уйдет. Однако тему войны РФ против Украины они не обсуждают.

— Он уже не так мыслит абсолютно. Я с ним разговариваю, потому что он уже скоро уйдет. Мы не общаемся на тему Украины и России. Это очень старый человек. Я его очень уважаю, — добавила Шоптенко.

Фото: Елена Шоптенко

Источник : Люкс ФМ

