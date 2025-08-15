Болюча тема: Шоптенко зізналася, чи спілкується з родичами з РФ

Хореографка Олена Шоптенко зізналася, що має родичів у країні-агресорці Росії. Зокрема, в Іркутську мешкає її дідусь, якому вже 105 років.

Шоптенко про спілкування з родичами з РФ

За словами Олени, комунікація з рідними майже зійшла нанівець через різні погляди на війну в Україні. Танцівниця назвала цю тему “болючою”, адже її дуже злить, що рідні її не розуміють.

– Спілкування з ними майже немає. Це болюча тема для мене. Я думаю, мене зрозуміють люди, в яких також є родичі в тій країні. Це якесь нерозуміння одне одного абсолютне. Це все дуже злить. Коли ми починаємо розмовляти, я просто мовчу, бо якщо я відкрию свого рота, то ми закінчимо ср*чем. Мене ніхто не зрозуміє, на жаль, – поділилася хореографка.

Шоптенко розповіла, що її 105-річний дідусь по маминій лінії – ветеран Другої світової війни, у минулому був розвідником. Олена розмовляє з дідусем, адже дуже поважає його і розуміє, що він скоро піде. Однак тему війни РФ проти України вони не обговорюють.

– Він вже не так мислить абсолютно. Я з ним розмовляю, бо він уже скоро піде. Ми не спілкуємося на тему України й Росії. Це дуже стара людина. Я його дуже поважаю, – додала Шоптенко.

