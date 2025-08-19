Королева кетамина признала вину в деле о смерти Мэттью Перри

Последняя фигурантка в деле о смерти звезды сериала Друзья Мэттью Перри признала свою вину.

Речь идет о Джасвин Сангху, известной как Королева кетамина, которая поставляла наркотические вещества. Ей грозит до 45 лет лишения свободы.

Королева кетамина признала вину в смерти Мэттью Перри

Джасвин Сангха является пятой и последней обвиняемой по делу о смерти звезды сериала Друзья от передозировки кетамином. 42-летняя женщина заключила соглашение с федеральной прокуратурой, избежав судебного разбирательства, которое было запланировано на сентябрь.

Сейчас смотрят

Сангха признала себя виновной по одному пункту обвинения в содержании помещения, связанного с наркотиками, по трем пунктам обвинения в распространении кетамина и по одному пункту обвинения в распространении кетамина, повлекшем за собой смерть или тяжкие телесные повреждения.

Также Джасвин признала, что продала четыре флакона кетамина другому мужчине, Коди Маклори, за несколько часов до того, как тот умер от передозировки в 2019 году. Маклори не имел никакого отношения к Перри.

Что известно о рассмотрении дела Мэттью Перри

В августе 2024 года власти выдвинули обвинения пяти лицам в связи со смертью Перри. Среди них — Джасвин Сангха, врач Сальвадор Пласенсия, Эрик Флеминг, ассистент актера Кеннет Ивамаса и врач Марк Чавес.

Ивамаса, Флеминг и Чавес признали свою вину в 2024 году. Врач Пласенсия признал себя виновным по четырем пунктам обвинения в распространении диссоциативного препарата в июле 2025 года.

По данным следствия, в октябре 2023 года Перри получал чрезмерные дозы кетамина, которые его ассистент вводил по несколько раз в день. 12 октября доктор Пласенсия приехал в дом актера и сделал укол препарата, что вызвало у него тяжелую реакцию: повышение артериального давления, паралич, потерю возможности говорить и двигаться.

Ивамаса начал искать дополнительные источники кетамина, поскольку зависимость Перри вышла из-под контроля. В конце концов, ассистент связался с Флемингом, который, как утверждается, работал посредником Сангхи.

Флеминг якобы доставил 25 флаконов кетамина 14 октября и еще 25 флаконов 24 октября. Ассистент актера делал ему инъекции шесть-восемь раз в день с 24 по 27 октября. Смертельная доза была введена Перри из запасов Сангхи. Мэттью Перри скончался 28 октября 2023 года в своем доме в Лос-Анджелесе.

Источник : Fox News

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.