Королева кетаміну визнала провину у справі про смерть Меттью Перрі

Остання фігурантка у справі про смерть зірки серілу Друзі Меттью Перрі визнала свою провину.

Йдеться про Джасвін Сангху, відому як Королева кетаміну, яка постачала наркотичні речовини. Їй загрожує до 45 років років позбавлення волі.

Королева кетаміну визнала провину у смерті Меттью Перрі

Джасвін Сангха є п’ятою і останньою обвинуваченою у справі про смерть зірки серіалу Друзі від передозування кетаміном. 42-річна жінка уклала угоду з федеральною прокуратурою, уникнувши судового розгляду, який був запланований на вересень.

Сангха визнала себе винною за одним пунктом звинувачення в утриманні приміщення, пов’язаного з наркотиками, за трьома пунктами звинувачення в поширенні кетаміну і за одним пунктом звинувачення в поширенні кетаміну, що спричинило смерть або тяжкі тілесні ушкодження.

Також Джасвін визнала, що продала чотири флакони кетаміну іншому чоловікові, Коді Маклорі, за кілька годин до того, як той помер від передозування в 2019 році. Маклорі не мав жодного стосунку до Перрі.

Що відомо про розгляд справи Меттью Перрі

У серпні 2024 року влада висунула звинувачення п’ятьом особам у зв’язку зі смертю Перрі. Серед них – Джасвін Сангха, лікар Сальвадор Пласенсія, Ерік Флемінг, асистент актора Кеннет Івамаса та лікар Марк Чавес.

Івамаса, Флемінг і Чавес визнали свою провину у 2024 році. Лікар Пласенсія визнав себе винним за чотирма пунктами звинувачення у поширенні дисоціативного препарату в липні 2025 року.

За даними слідства, у жовтні 2023 року Перрі отримував надмірні дози кетаміну, які його асистент вводив по кілька разів на день. 12 жовтня лікар Пласенсія приїхав до будинку актора та зробив укол препарату, що викликало у нього важку реакцію: підвищення артеріального тиску, параліч, втрату можливості говорити і рухатися.

Івамаса почав шукати додаткові джерела кетаміну, оскільки залежність Перрі вийшла з-під контролю. Зрештою, асистент зв’язався з Флемінгом, який, як стверджується, працював посередником Сангхи.

Флемінг нібито доставив 25 флаконів кетаміну 14 жовтня і ще 25 флаконів 24 жовтня. Асистент актора робив йому ін’єкції шість-вісім разів на день з 24 по 27 жовтня. Смертельна доза була введена Перрі із запасів Сангхи. Меттью Перрі помер 28 жовтня 2023 року у своєму будинку в Лос-Анджелесі.

