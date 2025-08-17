Умер актер Теренс Стемп, главный злодей фильмов о Супермене

На 88-м году жизни скончался британский актер Теренс Стемп, сыгравший главного злодея — криптонского генерала Зода — в голливудских фильмах Супермен и Супермен-2.

Об этом сообщает Reuters.

Умер актер Теренс Стемп

О смерти Теренса Стемпа 17 августа сообщила его семья.

Сейчас смотрят

Актер, номинированный на Оскар, снялся в фильмах “Теоремы” Пьера Паоло Пазолини 1968 года и “Сезон в аду” 1971 года, а также “Приключения Присциллы, королевы пустыни” 1994 года.

— Как актер и писатель, он оставил после себя необыкновенное творческое наследие, которое и впредь будет трогать и вдохновлять людей на протяжении многих лет, — заявила семья.

Биография Теренса Стемпа

Актер родился в 1938 году в лондонском Ист-Энде. Его семья пережила бомбардировки города во время Второй мировой войны. Парень бросил школу, чтобы сначала работать в рекламе, а затем выиграл стипендию для обучения в театральной школе.

Теренс Стемп женился на Джули Кристи, с которой сыграл в фильме “Вдали от безумной толпы” в 1967 году. Он также встречался с моделью Джин Шримптон и стал музой фотографа Дэвида Бейли.

В 2002 году Стемп женился на 29-летней Элизабет О’Рурк. Актеру тогда было 64 года. Однако супруги развелись в 2008 году.

Теренс Стемп также снимался в итальянских фильмах и работал с Федерико Феллини в конце 1960-х годов.

Самой известной ролью Теренса стал главный злодей фильмов о Супермене (1978 и 1980 годов) — лидер криптонианцев генерал Зод.

Далее актер снялся в ряде других фильмов, среди которых “Валькирия” с Томом Крузом в 2008 году, “Бюро корректировки” с Мэттом Деймоном в 2011 году и фильмы режиссера Тима Бертона.

Источник : Reuters

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.