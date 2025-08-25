Позор и оскорбление: МИД отреагировал на выступление Вуди Аллена на московской кинонеделе

Главное 24 августа Аллен выступил онлайн на сессии Легенды мирового кинематографа, организованной в Москве.

В МИД Украины осудили участие режиссера в отбеливании преступлений РФ.

МИД Украины осудил участие американского режиссера Вуди Аллена в Московской международной неделе кино.

В ведомстве заявили, что это является “позором и оскорблением” для украинских актеров и кинематографистов, которые стали жертвами российской агрессии.

– Участвуя в фестивале, который объединяет сторонников и рупоров Путина, Аллен сознательно закрывает глаза на зверства, которые Россия совершает в Украине ежедневно уже на протяжении 11 лет. Культура никогда не должна использоваться для отбеливания преступлений или служить инструментом пропаганды, – говорится в заявлении МИД.

Выступление Вуди Аллена в Москве

24 августа Вуди Аллен присоединился онлайн к сессии Легенды мирового кинематографа, которая состоялась в рамках Московской международной кинонедели. Мероприятие в открытом зале Москино модерировал российский режиссер Федор Бондарчук.

В своей лекции Аллен говорил о принципах режиссуры, мировом кинематографе и роли искусственного интеллекта в кино. Он также упомянул, что ему “нравится российское кино” и рассказал о просмотре фильма Война и мир Сергея Бондарчука.

На вопрос о возможных съемках в России режиссер ответил, что конкретных предложений не получал, но если бы они появились, “сел бы и подумал о сценарии о том, как хорошо чувствуешь себя в Москве и Петербурге”, пишут росСМИ.

Кроме Аллена среди зарубежных гостей московской кинонедели были сербский режиссер и путинист Эмир Кустурица и американский актер и каскадер Марк Дакаскос. Сначала организаторы анонсировали личный приезд Аллена, однако позже уточнили, что он выступит только онлайн.

