Обработка молодежи на ВОТ: оккупанты будут снимать пропагандистские фильмы в Шахтерске

Россияне открыли во временно оккупированном Шахтерске Донецкой области очередную ячейку распространения пропаганды под видом Центра документального кино Форпост.

Таким образом РФ пытается навязать молодежи на временно оккупированных территориях прокремлевские взгляды на историю, отмечают в Центре противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности Украины.

В Шахтерске будут снимать пропагандистские фильмы

Центр документального кино Форпост в оккупированном Шахтерске, открытый при поддержке министерства культуры РФ, будет использоваться для производства пропагандистских фильмов, отмечают в ЦПД.

Итак, продолжают в Центре противодействия дезинформации, этот центр является очередной пропагандистской площадкой для идеологической обработки молодежи с временно оккупированных территорий (ВОТ) Донецкой и Луганской областей.

Ведь основной целью Форпоста является продвижение кремлевской псевдоистории, оправдание российской агрессии и формирование у подростков враждебного отношения к Украине и демократическому миру.

— И все это под лозунгами якобы сохранения истории, традиционных ценностей и поддержки творческой молодежи, — говорится в сообщении ЦПД.

Представители рабочего органа СНБО Украины считают, что подобные проекты не имеют ничего общего с культурой, а являются прямым инструментом идеологического давления, направленного на уничтожение украинской идентичности.

