Иглесиас и Курникова ждут четвертого ребенка – у папарацци есть подтверждение
- Слухи подтвердили фото теннисистки с округлым животом в Майами.
- Пара уже воспитывает троих детей — двойняшек и дочь.
- Семья известна тем, что до последнего держит беременность в секрете.
Испанский певец Энрике Иглесиас и его жена, бывшая теннисистка Анна Курникова, снова готовятся стать родителями.
Как сообщает издание HOLA!, супруги ожидают рождения четвертого ребенка в конце этого года.
44-летняя Курникова уже находится на середине своей четвертой беременности. Недавно ее заметили в Майами, когда она отводила детей в школу. На фото четко виден округлый живот, который и стал подтверждением слухов, распространявшихся последние месяцы.
Иглесиас, которому в мае исполнилось 50 лет, и Курникова не скрывают радости от этой новости. По словам источника, близкого к семье, они “переполнены счастьем”.
Сейчас супруги воспитывают троих детей: семилетних двойняшек Люси и Николаса, а также пятилетнюю дочь Мэри, которую дома называют Машей. Близнецы появились на свет в 2017 году, а третий ребенок родился в 2020-м.
Это будет уже девятый внук для матери Иглесиаса, Изабель Прейслер.
Слухи о беременности Курниковой
Первые разговоры о новой беременности бывшей теннисистки появились летом. Тогда ее сфотографировали в спортивной одежде свободного кроя, что казалось попыткой скрыть округлость живота.
Дополнительных предположений добавило отсутствие Курниковой на концерте Иглесиаса в Испании — первом за шесть лет. Медики не советуют беременным совершать длительные перелеты, поэтому фанаты начали подозревать, что именно это стало причиной.
Для Иглесиаса и Курниковой это не первый раз, когда о беременности становится известно только благодаря фотографиям. Рождение двойни в 2017 году они хранили в секрете до последнего, и даже родственники узнали о детях уже после родов. Точно так же и новость о третьем ребенке стала известна лишь за несколько месяцев до его появления.
Пара ведет частный образ жизни на острове Индиан-Крик в Майами, среди соседей у них Джефф Безос и Иванка Трамп. Курникова завершила спортивную карьеру из-за травмы спины еще в 2003 году и сосредоточилась на семье и воспитании детей.
Энрике Иглесиас остается одной из главных звезд латинской сцены, но в последние годы он значительно сократил количество публичных выступлений, отдавая предпочтение роли отца.