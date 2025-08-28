Испанский певец Энрике Иглесиас и его жена, бывшая теннисистка Анна Курникова, снова готовятся стать родителями.

Как сообщает издание HOLA!, супруги ожидают рождения четвертого ребенка в конце этого года.

Иглесиас и Курникова ждут четвертого ребенка

44-летняя Курникова уже находится на середине своей четвертой беременности. Недавно ее заметили в Майами, когда она отводила детей в школу. На фото четко виден округлый живот, который и стал подтверждением слухов, распространявшихся последние месяцы.

Сейчас смотрят

Иглесиас, которому в мае исполнилось 50 лет, и Курникова не скрывают радости от этой новости. По словам источника, близкого к семье, они “переполнены счастьем”.

Сейчас супруги воспитывают троих детей: семилетних двойняшек Люси и Николаса, а также пятилетнюю дочь Мэри, которую дома называют Машей. Близнецы появились на свет в 2017 году, а третий ребенок родился в 2020-м.

Это будет уже девятый внук для матери Иглесиаса, Изабель Прейслер.

Слухи о беременности Курниковой

Первые разговоры о новой беременности бывшей теннисистки появились летом. Тогда ее сфотографировали в спортивной одежде свободного кроя, что казалось попыткой скрыть округлость живота.

Дополнительных предположений добавило отсутствие Курниковой на концерте Иглесиаса в Испании — первом за шесть лет. Медики не советуют беременным совершать длительные перелеты, поэтому фанаты начали подозревать, что именно это стало причиной.

Для Иглесиаса и Курниковой это не первый раз, когда о беременности становится известно только благодаря фотографиям. Рождение двойни в 2017 году они хранили в секрете до последнего, и даже родственники узнали о детях уже после родов. Точно так же и новость о третьем ребенке стала известна лишь за несколько месяцев до его появления.

Пара ведет частный образ жизни на острове Индиан-Крик в Майами, среди соседей у них Джефф Безос и Иванка Трамп. Курникова завершила спортивную карьеру из-за травмы спины еще в 2003 году и сосредоточилась на семье и воспитании детей.

Энрике Иглесиас остается одной из главных звезд латинской сцены, но в последние годы он значительно сократил количество публичных выступлений, отдавая предпочтение роли отца.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.