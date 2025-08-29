Григорий Бакланов оказался под капельницей: как себя чувствует актер
Звезда сериала Поймать Кайдаша Григорий Бакланов заставил поклонников поволноваться, опубликовав фото из больничной палаты. Чуть позже актер рассказал, как себя чувствует сейчас.
Григорий Бакланов показался под капельницей
На фото в сториз Бакланов лежит на кровати в клинике под капельницей, наполовину укрытый одеялом. Несмотря на это, он нашел в себе силы улыбнуться для кадра.
— И такое бывает. Берегите себя. А именно – вовремя проходите обследования, – прокомментировал фотографию Григорий.
Больше подробностей о своем диагнозе он не раскрыл. Позже звезда поблагодарил всех за поддержку и извинился, что напугал. По словам Григория Бакланова, его выписали из больницы уже через день.
– Запланированные события не отменяются и не переносятся. Мы все сможем, – жизнеутверждающе написал актер.
Напомним, что актер Тарас Цымбалюк, с которым Бакланов снимался в сериале Поймать Кайдаша, не так давно также обращался за медицинской помощью. Однако ему понадобилось больше времени, чтобы прийти в себя.
Актер признался, что в течение суток дважды вызывал врачей, а капельницу ему ставили аж шесть раз. Дело в том, что знаменитость постигло острое пищевое отравление.
Фото: Григорий Бакланов