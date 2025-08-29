Звезда сериала Поймать Кайдаша Григорий Бакланов заставил поклонников поволноваться, опубликовав фото из больничной палаты. Чуть позже актер рассказал, как себя чувствует сейчас.

Григорий Бакланов показался под капельницей

На фото в сториз Бакланов лежит на кровати в клинике под капельницей, наполовину укрытый одеялом. Несмотря на это, он нашел в себе силы улыбнуться для кадра.

— И такое бывает. Берегите себя. А именно – вовремя проходите обследования, – прокомментировал фотографию Григорий.

Больше подробностей о своем диагнозе он не раскрыл. Позже звезда поблагодарил всех за поддержку и извинился, что напугал. По словам Григория Бакланова, его выписали из больницы уже через день.

– Запланированные события не отменяются и не переносятся. Мы все сможем, – жизнеутверждающе написал актер.

Напомним, что актер Тарас Цымбалюк, с которым Бакланов снимался в сериале Поймать Кайдаша, не так давно также обращался за медицинской помощью. Однако ему понадобилось больше времени, чтобы прийти в себя.

Актер признался, что в течение суток дважды вызывал врачей, а капельницу ему ставили аж шесть раз. Дело в том, что знаменитость постигло острое пищевое отравление.

Фото: Григорий Бакланов

