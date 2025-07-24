Шість крапельниць, двічі викликав лікарів: Цимбалюк про свій стан після отруєння

Головний герой романтичного реаліті Холостяк 14 Тарас Цимбалюк поділився подробицями свого стану після гострого харчового отруєння.

Актор зізнався, що протягом доби двічі викликав лікарів, а крапельницю йому ставили аж шість разів.

Що відомо про стан Тараса Цимбалюка

У сториз в Instagram зірка Спіймати Кайдаша зазначив, що почувається “не вау”, але краще, ніж напередодні.

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Тарас поскаржився на високу температуру, біль в тілі, нудоту, діарею і головний біль. І найгірше, за словами актора, що все це – одночасно. На щастя, поруч з Цимбалюком були близькі люди, а лікарі вчасно надали йому допомогу.

– Вчора в мене залили шість крапельниць, двічі викликав лікарів. Бо температура, ламало все тіло, нудота, пронос і головні болі. Все це одночасно. Можна й*бн*тись. але близькі були поруч. І кваліфіковані лікарі вчасно підхопили вірус під свій контроль, – написав Цимбалюк.

Щодо причин отруєння, то медики не змогли дати однозначної відповіді. Вони припустили, що це могло бути наслідком вживання зіпсованої їжі, зараженої води або контакту з брудом.

Нагадаємо, що про отруєння Тарас Цимбалюк повідомив у вівторок. Тоді актор показався під крапельницею та уточнив, що вже добу перебуває в жахливому стані.

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