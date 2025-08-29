Зірка серіалу Спіймати Кайдаша Григорій Бакланов змусив шанувальників похвилюватися, опублікувавши фото з лікарняної палати. Трішки згодом актор розповів, як почувається зараз.

Григорій Бакланов показався під крапельницею

На фото у сториз Бакланов лежить на ліжку у клініці під крапельницею, до половини вкритий ковдрою. Попри це, він знайшов у собі сили посміхнутися для кадру.

— І таке буває. Бережіть себе. А саме – вчасно робіть обстеження, – прокоментував світлину Григорій.

Більше подробиць про свій діагноз він не розкрив. Пізніше зірка подякував усім за підтримку та перепросив, що налякав. За словами Григорія Бакланова, його виписали з лікарні вже за день.

Зараз дивляться

– Заплановані події не скасовуються і не переносяться. Ми все зможемо, – життєствердно написав актор.

Нагадаємо, актор Тарас Цимбалюк, з яким Бакланов знімався у серіалі Спіймати Кайдаша, не так давно також звертався по медичну допомогу. Проте йому знадобилося більше часу, щоби прийти до тями.

Актор зізнався, що протягом доби двічі викликав лікарів, а крапельницю йому ставили аж шість разів. Річ у тім, що знаменитість спіткало гостре харчове отруєння.

Фото: Григорій Бакланов

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.