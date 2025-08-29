Григорій Бакланов опинився під крапельницею: як почувається актор
Зірка серіалу Спіймати Кайдаша Григорій Бакланов змусив шанувальників похвилюватися, опублікувавши фото з лікарняної палати. Трішки згодом актор розповів, як почувається зараз.
Григорій Бакланов показався під крапельницею
На фото у сториз Бакланов лежить на ліжку у клініці під крапельницею, до половини вкритий ковдрою. Попри це, він знайшов у собі сили посміхнутися для кадру.
— І таке буває. Бережіть себе. А саме – вчасно робіть обстеження, – прокоментував світлину Григорій.
Більше подробиць про свій діагноз він не розкрив. Пізніше зірка подякував усім за підтримку та перепросив, що налякав. За словами Григорія Бакланова, його виписали з лікарні вже за день.
– Заплановані події не скасовуються і не переносяться. Ми все зможемо, – життєствердно написав актор.
Нагадаємо, актор Тарас Цимбалюк, з яким Бакланов знімався у серіалі Спіймати Кайдаша, не так давно також звертався по медичну допомогу. Проте йому знадобилося більше часу, щоби прийти до тями.
Актор зізнався, що протягом доби двічі викликав лікарів, а крапельницю йому ставили аж шість разів. Річ у тім, що знаменитість спіткало гостре харчове отруєння.
Фото: Григорій Бакланов