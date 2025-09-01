Ведущий программы Ранок у великому місті на ICTV2 Сергей Лиховида вспомнил свое детство и курьезные моменты из школы.

Воспоминаниями и архивными фотографиями интервьюер поделился по случаю нового учебного года, который уже 1 сентября стартует в украинских школах.

Лиховида о школьных годах

Ведущий рассказал, что вырос в классической постсоветской семье. Его отец был военным, а мать – воспитательницей в детском саду. Семья жила довольно скромно, однако Сергей не жаловался, ведь у него было все необходимое.

Сейчас смотрят

— Перед началом учебного года мы традиционно ходили на базар и покупали мне костюм на вырост. Сначала я ходил в костюме оверсайз (улыбается), потом он становился по размеру, и еще через год, когда он был мал, я его доносил, и нужно было покупать новый, — поделился Лиховида за кулисами съемок проекта Хто зверху?, который 25 сентября выйдет на Новом канале.

Ведущий говорит, что школа у него ассоциируется исключительно с приятными воспоминаниями. Сергею нравилось учиться, он был отличником, ни разу не прогулял уроки, участвовал в различных олимпиадах, имел хорошие отношения с учителями.

— Окончил школу с серебряной медалью и был единственным медалистом в школе из своего потока. Никогда не дрался, не был хулиганом. Но с девушками тогда еще не встречался, потому что был зациклен на учебе. Но и ботаном не был. С ребятами занимались спортом: футбол, баскетбол. Кайфовый период. А на линейке в 11-м классе я, кстати, нес первоклассницу на плечах, — рассказал Лиховида.

Также Лиховида вспомнил, как у него появились первый телефон и компьютер. Ведущий говорит, что в те моменты его счастью не было предела.

– Помню, что очень хотел мобильный телефон, потому что в классе у всех он появился, а у меня нет. И я говорю папе: Слушай, у всех в классе есть, а у меня нет. Я учусь лучше всех, это как-то несправедливо. И мы пошли и выбрали телефон Nokia. Пошли только посмотреть, но не купили. Я был очень расстроен. Наверное, еще две недели папа мне обещал телефон, а я каждый день ждал. И вот мне его все-таки принесли! Счастье не знало границ. Кстати, такая история была и с компьютером. Он у меня появился в конце 11-го класса, когда уже был почти у всех, – поделился Сергей.

Источник : Новый канал

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.