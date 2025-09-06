В Милане началась церемония прощания с модельером Джорджо Армани, который оставил заметный след в мировой моде.

Об этом пишет агентство AP News.

В Милане прощаются с Армани

Отдать последний долг легенде мировой моды Джорджо Армани пришли сотни обычных поклонников и VIP-персон. Попрощаться с модельером прибыла Донателла Версаче.

Сейчас смотрят

Траурная процессия проходит в Armani Theater, где Армани регулярно демонстрировал свои коллекции одежды.

Зал украсили множеством свечей, излучающих мерцающий свет, а на фоне звучит фортепианная музыка итальянского композитора Людовико Эйнауди.

Гроб с дизайнером был закрыт. Его украсили букетом длинных белых роз, а по бокам стояли карабинеры в парадной форме. Рядом стояла скульптура с распятием на блоке мрамора.

View this post on Instagram A post shared by Agenzia ANSA (@agenzia_ansa)

Мэр Милана Джузеппе Сала сказал журналистам на траурной церемонии, что Армани – это человек необычайной элегантности, которого невозможно забыть.

Джорджо Армани умер в четверг в возрасте 91 года в своем доме в центре Милана в окружении близких.

Его модный дом сообщил, что он работал до самого конца. Одним из его последних проектов был показ мод, посвященный 50-летию его фирменного бренда Giorgio Armani, который должен закрыть Миланскую неделю моды в конце этого месяца.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.