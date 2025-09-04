Элегантность – это не бросаться в глаза, а оставаться в памяти. Эта фраза Джорджо Армани стала формулой его жизни и основой целой модной вселенной.

Он ушел из жизни в 91 год и все это время оставался человеком, который не переставал “мечтать и работать”, как он сам любил говорить о себе.

Биография Джорджо Армани

Будущая звезда моды родился 11 июля 1934 года в городке Пьяченца на севере Италии в семье бухгалтера Уго Армани и Марии Раймонди.

Детство модельера пришлось на годы Второй мировой войны, и оно было непростым. Он пережил бедность, а в результате взрыва снаряда получил серьезные ожоги.

Сначала Армани мечтал о медицине и три года учился в Миланском университете. Во время службы в армии его направили в военный госпиталь в Вероне, где он окончательно убедился, что этот путь не для него. Впоследствии он выбрал другой путь — в мир моды.

Первые шаги сделал в миланском универмаге La Rinascente как оформляющий витрины и продавец. В 1960-х годах работал в компании Cerruti, где создавал мужские коллекции, а в 1975 году вместе с Серджо Галлеотти основал собственный бренд Giorgio Armani S.p.A. Уже первая коллекция принесла ему международное признание.

Армани — архитектор элегантности

Когда в середине 1970-х Джорджо Армани начал свой путь в моде, он предстал перед миром тихим революционером.

Он не нарушал правила скандалами и громкими поступками, а менял их постепенно – мягкими линиями, отказом от лишнего блеска, вниманием к человеку, который носит одежду.

Армани убеждал, что его мода “рождается из уважения к тому, кто надевает костюм, из идеи создать стиль, способный выдержать время”.

– Мода для меня – это ремесло, сделанное из фантазии и конкретности, интуиции и строгости. В ней нет ничего божественного или сенсационного, но она оказывает невероятное влияние на повседневную жизнь, – подчеркивал маэстро.

Армани верил, что настоящая эстетика никогда не бывает кричащей. Именно поэтому он часто критиковал коллег, которые гнались за эффектными образами ради вау-реакции.

Чему Армани научила пандемия

Во время мирового локдауна из-за пандемии Covd-19 голос Джорджо Армани прозвучал особенно громко. Он призвал “замедлиться и переосмыслить”, а его компания перешла на производство масок и халатов, помогая больницам.

Так дизайнер объединил то, о чем говорил всю жизнь: эстетика имеет смысл только тогда, когда она служит этике.

– Я могу сказать, что жил со строгостью и дисциплиной, пытаясь совместить эстетику с этикой, – подытожил он в поздних интервью.

Империя Armani

За десятилетия развития его империя давно вышла за пределы моды. Giorgio Armani S.p.A. производит мебель, парфюмерию, книги, владеет ресторанами и отелями, а также баскетбольным клубом EA7 Olimpia Milano.

Он первым начал одевать знаменитостей для красных ковров, фактически положив начало феномену red-carpet fashion. В кино его костюмы стали культовыми: от Американского жиголо с Ричардом Гиром до Неприкасаемых.

Однако для Джорджо Армани настоящее счастье оставалось в простом моменте.

– Когда я выхожу на подиум после показа и вижу, как люди встают и аплодируют, я чувствую счастье, – признавался он.

Личная жизнь Джорджо Армани

Армани чрезвычайно ценил право на частную жизнь. Он редко комментировал свою личную жизнь, хотя признавал, что имел отношения с мужчинами и женщинами.

Самым важным для него был Серджо Галлеотти – архитектор и соучредитель бренда Armani. Их союз длился до 1985 года, когда Галлеотти умер от осложнений СПИДа. Дизайнер называл эту утрату самой большой болью в своей жизни.

– Когда я путешествую, я беру с собой его фотографию. Его дух остается рядом, я вижу Серджо повсюду и уверен, что он видит меня, – говорил Джорджо.

Армани ценил море и тишину. Он проводил много времени на своей яхте, занимался парусным спортом, но всегда оставался верным Милану, где и завершил свой жизненный путь в сентябре 2025 года.

