У Мілані розпочалася церемонія прощання з модельєром Джорджо Армані, який залишив неабиякий слід у світовій моді.

У Мілані прощаються з Армані

Віддати останню шану легенді світової моди Джорджо Армані прийшли сотні звичайних шанувальники та VIP-персон. Попрощатися з модельєром прибула Донателла Версаче.

Траурна процесія відбувається у Armani Theater, де Армані регулярно демонстрував свої колекції одягу.

Залу прикрасили багатьма свічками, які випромінюють мерехтливе світло, а на тлі лунає фортепіанна музика італійського композитора Людовіко Ейнауді.

Труна з дизайнером була закрита. Її прикрасили букетом довгих білих троянд, а по боках несли варту карабінери у парадній формі. Поруч стояла скульптура з розп’яттям на блоці мармуру.

Мер Мілана Джузеппе Сала сказав журналістам на траурній церемонії, що Армані – це людина надзвичайної елегантності, яку неможливо забути.

Джорджо Армані помер у четвер у віці 91 року в своєму будинку в центрі Мілана в оточенні близьких.

Його модний будинок повідомив, що він працював до самого кінця. Одним із його останніх проєктів був показ мод, присвячений 50-річчю його фірмового бренду Giorgio Armani, який має закрити Міланський тиждень моди наприкінці цього місяця.

