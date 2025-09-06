Сотні шанувальників, свічки та білі троянди: у Мілані прощаються з Джорджо Армані
У Мілані розпочалася церемонія прощання з модельєром Джорджо Армані, який залишив неабиякий слід у світовій моді.
Про це пише агентство AP News.
У Мілані прощаються з Армані
Віддати останню шану легенді світової моди Джорджо Армані прийшли сотні звичайних шанувальники та VIP-персон. Попрощатися з модельєром прибула Донателла Версаче.
Траурна процесія відбувається у Armani Theater, де Армані регулярно демонстрував свої колекції одягу.
Залу прикрасили багатьма свічками, які випромінюють мерехтливе світло, а на тлі лунає фортепіанна музика італійського композитора Людовіко Ейнауді.
Труна з дизайнером була закрита. Її прикрасили букетом довгих білих троянд, а по боках несли варту карабінери у парадній формі. Поруч стояла скульптура з розп’яттям на блоці мармуру.
Мер Мілана Джузеппе Сала сказав журналістам на траурній церемонії, що Армані – це людина надзвичайної елегантності, яку неможливо забути.
Джорджо Армані помер у четвер у віці 91 року в своєму будинку в центрі Мілана в оточенні близьких.
Його модний будинок повідомив, що він працював до самого кінця. Одним із його останніх проєктів був показ мод, присвячений 50-річчю його фірмового бренду Giorgio Armani, який має закрити Міланський тиждень моди наприкінці цього місяця.