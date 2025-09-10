Певец Арсен Мирзоян поделился воспоминаниями о своей легендарной теще – певице Нине Матвиенко. В частности, музыкант признался, за что она могла его отругать.

За что Нина Матвиенко ругала Арсена Мирзояна

В разговоре с Алиной Шаманской, во время записи рубрики 55 за 5, которая выходит в программе Ранок у великому місті на ICTV2, Арсен раскрыл, за что получал замечания от Нины Митрофановны.

– За то, что я иногда переходил на русский. Потому что я из Запорожья, и у меня такое бывает, – признал артист.

Он добавил, что при этом теща не повышала на него голос, но ее взгляд был очень красноречивым. Также Мирзояну перепадало из-за посуды.

Сейчас смотрят

– За то, что наляпываю. Бывало там, мыл посуду и наляпывал воды, – вспомнил певец.

При этом Арсен Мирзоян не смог сказать одним словом, за что теща его любила. Он отметил, что ответ на этот вопрос могла бы дать только сама Нина Матвиенко.

Узнать другие интересные подробности об артисте вы сможете в четверг, 11 сентября, в 7:00 в эфире программы Ранок у великому місті на ICTV2.

Ранее Алина Шаманская выяснила у ведущей Маши Ефросининой, что может разозлить ее настолько, чтобы дать пощечину. Оказалось, что звезда не простит оскорблений в адрес ее детей – Нани и Саши, а также клевету на своего мужа-военного Тимура Хромаева.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.