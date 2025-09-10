Співак Арсен Мірзоян поділився спогадами про свою легендарну тещу – співачку Ніну Матвієнко. Зокрема, музикант зізнався, за що вона могла його насварити.

За що Ніна Матвієнко сварила Арсена Мірзояна

У розмові з Аліною Шаманською, під час запису рубрики 55 за 5, що виходить у програмі Ранок у великому місті на ICTV2, Арсен розкрив, за що отримував зауваження від Ніни Митрофанівни.

– За те, що я іноді переходив на російську. Бо я ж з Запоріжжя, і в мене таке буває, – визнав артист.

Він додав, що при цьому теща не підвищувала на нього голос, але її погляд був дуже промовистим. Також Мірзояну перепадало через посуд.

– За те, що нальопаю. Бувало там, мив посуд і нальопав води, – пригадав співак.

Водночас Арсен Мірзоян не зміг сказати одним словом, за що теща його любила. Він зазначив, що відповідь на це запитання могла б дати лише сама Ніна Матвієнко.

