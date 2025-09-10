16-й Одесский международный кинофестиваль представит две специальные программы, которые объединят зрителей вокруг самых актуальных тем мирового и украинского кино, а также станут поводом для новых встреч со звездами, такими как Тони Сервильо, Джош О’Коннор, Вики Крипс, Монро и другими.

Фестиваль фестивалей и Фестиваль украинских фестивалей — это путешествие в самые глубокие вопросы современности: травмы и память, борьба за свободу и достоинство, хрупкость человеческих связей, конфликт поколений и вызовы глобального кризиса.

Каждый из представленных фильмов раскрывает опыт, выходящий за пределы национальных границ, но в то же время говорит чрезвычайно лично.

Фестиваль фестивалей

Церемония (The Ceremony, 2024, Великобритания, реж. Джек Кинг)

Кристи и Юсуф работают мойщиками автомобилей в Брэдфорде, пытаясь скрыть свое травматическое прошлое.

После загадочной смерти коллеги они отправляются в путешествие по Йоркширским долинам, которое превращается в испытание моральных границ и обостряется в течение одной ночи. Фильм был представлен на Эдинбургском международном кинофестивале.

Вечера одиночества (Tardes de soledad, 2024, Испания, Франция, Португалия, реж. Альберт Серра)

Интимный портрет тореадора Андреса Рока Рея, который берет на себя риск выхода на арену не только как традицию, но и как эстетический вызов.

Фильм исследует, как в противостоянии человека и дикого животного рождается особая форма красоты. Премьера состоялась на международном кинофестивале в Сан-Себастьяне.

На грани (Au bord du monde, 2024, Бельгия, реж. Герен Ван де Ворст, Софи Мюзель)

Медсестра-практикантка Алексия знакомится с пациенткой Милой в закрытом отделении психиатрической больницы.

Несмотря на предостережения держать дистанцию, между ними возникает связь, которая ставит под вопрос профессиональные и личные границы. Лента была представлена на международном кинофестивале в Мар-дель-Плати.

Сицилийские письма (Iddu – L’ultimo padrino, 2024, Италия, реж. Фабио Грассадония, Антонио Пьяцца)

Бывший политик Кателло после тюрьмы получает шанс вернуть себе влияние, когда соглашается помочь спецслужбам выйти на последнего крупного мафиозного босса.

Опасная переписка с детским другом превращается в игру с правдой и ложью. Фильм вошел в программу Венецианского международного кинофестиваля.

Эскорт (Escort, 2024, Хорватия, Северная Македония, Косово, реж. Лукас Нола)

Во время деловой поездки Миро впервые проводит ночь с секс-работницей, которую кто-то подсылает к нему в отель. После этого он находит ее мертвой в ванной комнате. Успешный, счастливо женатый мужчина и отец двоих детей, Миро пытается скрыть трагический случай с помощью двух работников отеля.

Сначала их требования кажутся незначительными, но со временем выходят из-под контроля. Двое соучастников неожиданно меняют его жизнь навсегда. Лента демонстрировалась на кинофестивале в Пуле.

Хормейстер (Sbormistr, 2025, Чехия, Словакия, реж. Ондржей Провазник)

В начале 1990-х 13-летняя Каролина поступает в престижный девичьий хор и оказывается под опекой загадочного маэстро.

То, что казалось триумфом, постепенно раскрывает темную сторону власти и уязвимость детского доверия. Фильм вошел в программу международного кинофестиваля в Карловых Варах.

Вдохновитель (The Mastermind, 2025, США, реж. Келли Райхардт)



События разворачиваются в Массачусетсе 1970-х, где безработный плотник Джей Би Муни решается на свое первое крупное ограбление.

Но неудачная попытка разрушит его жизнь, показывая, насколько шаткими являются иллюзии успеха. Фильм был показан в программе Каннского международного кинофестиваля.

Воссоздние (Re-creation, 2025, Ирландия, Люксембург, реж. Джим Шеридан, Дэвид Мерриман)

На основе реального дела об убийстве продюсера Софи Тоскан дю Плантье режиссеры создали вымышленный судебный процесс, где факт и художественное предположение переплетаются, открывая тонкую грань между доказательствами и интерпретацией. Лента была представлена в рамках международного кинофестиваля Трайбека.

Анж (Ange, 2025, Франция, реж. Тони Гэтлиф)

Музыкант Анж отправляется на поиски старого друга Марко, стремясь к примирению. Его спутницей становится дочь бывшей возлюбленной — бунтарка Солея.

Путешествие становится способом найти путь к радости и исцелению. Фильм был включен в программу Каннского международного кинофестиваля.

Фестиваль украинских фестивалей

Королевы радости (Queens Of Joy, 2025, Украина, Франция, Чехия, реж. Ольга Гибелинда)

Три украинские квир-личности – Марлен, Монро и Аура – остаются в родной стране, несмотря на полномасштабную войну с Россией, чтобы бороться за видимость и права ЛГБТК+ сообщества.

Несмотря на ужасы войны, они объединяются, чтобы организовать благотворительное драг-шоу в поддержку своей страны. Лента вошла в программу международного кинофестиваля Солнечный зайчик.

Бартка (2023, Украина, реж. Владимир Бакум)

Из-за глобального потепления и вырубки лесов жителям Карпат угрожают наводнения. Лесничий Василий Павлович руководит бригадами, которые занимаются заготовкой леса для государственных заказов.

Его дом оказывается под угрозой подтопления, но он убежден, что главная причина катастрофы — глобальное изменение климата. Фильм был включен в программу Международного этнографического кинофестиваля ОКО.

Антарктида: Дневники войны (Antarctica: War Diaries, 2024, Украина, Великобритания, Швейцария, США, реж. Владимир Хомко)



В 1996 году Украина получила британскую антарктическую станцию Фарадей, заплатив за нее символически всего 1 фунт. Это дало стране шанс вернуться к полярным исследованиям.

В 2022 году 21-летний Владимир Хомко вместе с командой ученых отправился в 27-ю украинскую антарктическую экспедицию, которая стартовала через несколько дней после начала полномасштабного вторжения.

Глазами режиссера зрители наблюдают за зимовкой четырнадцати участников миссии, которые переживают войну в условиях абсолютной изоляции. Но самый важный вопрос остается открытым: что ждет их после завершения экспедиции?

Фильм был представлен на международном кинофестивале Молодость.

