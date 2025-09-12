Мир высокой моды всколыхнула неожиданная новость – в завещании Джорджо Армани, скончавшегося 4 сентября в возрасте 91 год, содержатся инструкции для наследников относительно будущего его модного дома.

Документ предусматривает поэтапную продажу компании или выход на биржу – шаг, которого дизайнер при жизни категорически избегал.

Какие условия предусматривает завещание Армани

Согласно документу, наследники должны продать 15% акций в течение 18 месяцев, а еще от 30% до 54,9% – в течение трех-пяти лет.

В приоритете – сделка с французским концерном LVMH, компаниями L’Oréal или EssilorLuxottica, или с другим игроком подобного масштаба, которого определит специально созданный фонд Fondazione Giorgio Armani по согласованию с бизнес-партнером и ближайшим соратником модельера Панталео Делл’Орко.

В качестве альтернативы продаже второй части акций – публичное размещение на фондовой бирже в Италии или другой стране с “сопоставимым статусом”.

Контроль над компанией после смерти дизайнера

В завещании указано шесть различных типов акций с разными правами голоса. Fondazione Giorgio Armani получает 30% голосов, а Делл’Орко – 40%. Вместе они будут контролировать 70% голосов. Фонд также сохранит 30,1% акций в случае листинга.

Совет фонда возглавит Делл’Орко, а среди других членов будут партнер Rothschild Ирвинг Беллотти и племянник модельера Андреа Камерана.

Кто может купить Armani

В завещании отмечается, что наследники должны рассматривать также компании, с которыми Armani Group уже имеет деловые связи. Это прежде всего L’Oréal и EssilorLuxottica. Последняя уже заявила, что рассмотрит возможность приобретения доли.

– Мы гордимся тем, что господин Армани рассмотрел нашу группу в качестве потенциального партнера. Вместе с советом мы внимательно оценим перспективу, учитывая наши давние связи, — сообщил представитель EssilorLuxottica.

В то же время эксперты считают, что наибольшие шансы имеет LVMH Бернара Арно, который имеет капитализацию около €240 млрд и возможность беспрепятственно выкупить бренд, оценив его в €5-7 млрд.

Неожиданное решение Армани

При жизни Джорджо Армани неоднократно отклонял предложения о продаже или выходе на биржу, в частности в 2021 году – от Джона Элкана из семьи Аньелли и от Gucci.

Он оставался единственным владельцем бренда, основанного вместе с Серджо Галеотти в 1970-х, и контролировал как творческое, так и управленческое направления.

Компания в 2024 году сохранила стабильную выручку в €2,3 млрд, хотя прибыль снизилась на фоне глобального спада в сфере роскоши.

Завещание Армани ставит точку в эпохе полного контроля основателя и открывает новую страницу – возможно, с интеграцией бренда в мировых модных гигантов или выходом на биржу.

Источник : Reuters

