Легендарний італійський модельєр Джорджо Армані помер у віці 91 року у четвер, 4 вересня.

Про це повідомила італійська газета La Repubblica.

Джорджо Армані помер у віці 91 року

Джорджо Армані помер у своєму будинку у віці 91 року. Смерть свого засновника підтвердили в модному домі Armani.

– З безмежним сумом Armani Group повідомляє про смерть свого творця, засновника і невтомного рушія Джорджо Армані, — йдеться в заяві його модного дому.

У суботу та неділю в Мілані відбудеться прощання з модельєром, а потім – приватна церемонія, дата якої поки не відома.

Вперше за всю історію Армані не з’явився на своїх показах в Мілані в червні, оскільки одужував після невідомої хвороби. Газета пише, що протягом декількох місяців Джорджо Армані перебував на лікуванні вдома після ушпиталення, яке зберігали в таємниці.

Джорджо Армані планував велику подію під час тижня моди у Мілані цього місяця, щоб відзначити 50-річчя свого бренду.

На момент смерті його імперія коштувала понад 7,44 млрд фунтів стерлінгів. Діяльність Армані виходила за межі одягу – він займався меблями для дому, парфумами, книгами, квітами, барами, клубами та ресторанами.

Він також був власником баскетбольної команди EA7 Armani Milan, більш відомої як Olympia Milano.

