Легендарний італійський модельєр Джорджо Армані помер у віці 91 року у четвер, 4 вересня.

Про це повідомила італійська газета La Repubblica.

Джорджо Армані помер у віці 91 року

Джорджо Армані помер у своєму будинку у віці 91 року. Смерть свого засновника підтвердили в модному домі Armani.

Зараз дивляться

– З безмежним сумом Armani Group повідомляє про смерть свого творця, засновника і невтомного рушія Джорджо Армані, — йдеться в заяві його модного дому.

У суботу та неділю в Мілані відбудеться прощання з модельєром, а потім – приватна церемонія, дата якої поки не відома.

Вперше за всю історію Армані не з’явився на своїх показах в Мілані в червні, оскільки одужував після невідомої хвороби. Газета пише, що протягом декількох місяців Джорджо Армані перебував на лікуванні вдома після ушпиталення, яке зберігали в таємниці.

Джорджо Армані планував велику подію під час тижня моди у Мілані цього місяця, щоб відзначити 50-річчя свого бренду.

На момент смерті його імперія коштувала понад 7,44 млрд фунтів стерлінгів. Діяльність Армані виходила за межі одягу – він займався меблями для дому, парфумами, книгами, квітами, барами, клубами та ресторанами.

Він також був власником баскетбольної команди EA7 Armani Milan, більш відомої як Olympia Milano.

Читайте також
Помер художник Радна Сахалтуєв – автор Острова скарбів і Пригод капітана Врунгеля
Радна Сахалтуєв

Пов'язані теми:

Смерть
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.