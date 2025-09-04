Помер Джорджо Армані – легендарний італійський модельєр
Легендарний італійський модельєр Джорджо Армані помер у віці 91 року у четвер, 4 вересня.
Про це повідомила італійська газета La Repubblica.
Джорджо Армані помер у своєму будинку у віці 91 року. Смерть свого засновника підтвердили в модному домі Armani.
– З безмежним сумом Armani Group повідомляє про смерть свого творця, засновника і невтомного рушія Джорджо Армані, — йдеться в заяві його модного дому.
У суботу та неділю в Мілані відбудеться прощання з модельєром, а потім – приватна церемонія, дата якої поки не відома.
Вперше за всю історію Армані не з’явився на своїх показах в Мілані в червні, оскільки одужував після невідомої хвороби. Газета пише, що протягом декількох місяців Джорджо Армані перебував на лікуванні вдома після ушпиталення, яке зберігали в таємниці.
Джорджо Армані планував велику подію під час тижня моди у Мілані цього місяця, щоб відзначити 50-річчя свого бренду.
На момент смерті його імперія коштувала понад 7,44 млрд фунтів стерлінгів. Діяльність Армані виходила за межі одягу – він займався меблями для дому, парфумами, книгами, квітами, барами, клубами та ресторанами.
Він також був власником баскетбольної команди EA7 Armani Milan, більш відомої як Olympia Milano.