Фестиваль музыки и искусства Coachella 2026 пройдет в два уик-энда, а именно с 10 по 12 и с 17 по 19 апреля. Лайн-ап соберет как известных мировых артистов, так и новичков, которые только начинают свой путь.

Среди особых событий — эксклюзивный сет сольного проекта диджея Маттео Миллери — Anyma. А еще, впервые после отмененного в 2020 году выступления, на фестиваль вернется легендарная кейпоп-группа BigBang.

Сколько стоят билеты на фестиваль Coachella 2026, читайте в нашем материале.

Сколько стоят билеты на Coachella 2026

Если давно мечтаете попасть на легендарный фестиваль Coachella, то пришло время действовать. Продажа билетов стартует 19 сентября в 11:00 по тихоокеанскому времени, и именно тогда десятки тысяч фанатов со всего мира начнут охоту за пропусками.

Базовая стоимость билетов на Coachella 2026:

если планируете ехать на первый уик-энд (10–12 апреля), придется выложить от $649,

если на второй (17–19 апреля) — от $549. В любом случае билет открывает двери на все три дня фестиваля.

Хотите, чтобы о дороге вообще не пришлось думать? Тогда существует специальный вариант билетов с трансфером. Он включает общий вход и трансфер на все три дня. Стоимость от $779 за первый уик-энд или $679 за второй.

Едете большой компанией? Тогда можно взять групповой билет на четверых. В таком случае один билет обойдется немного дешевле, а именно в $639 на первый уик-энд и $539 на второй. Так удастся сэкономить по $10 на каждом билете.

А для тех, кто любит максимум комфорта и статусности, есть VIP-пропуска. Цена билетов на Coachella Music Festival 2026 VIP-класса стартует от $1299 на первый уик-энд и от $1199 на второй.

Входит ли в стоимость билетов проживание и кемпинг

Важный момент, в стоимость билета проживание не входит. Но с этим тоже все продумано:

Автокемпинг будет стоить $40 за ночь или $160 за уик-энд.

Место в первом ряду для авто будет стоить $130 за ночь или $520 за уик-энд.

Частные палатки с кроватями и климат-контролем — от $650 за ночь (одна двуспальная кровать) до $825 за ночь (две queen-кровати).

Домик на озере Эльдорадо обойдется в $287,50 за ночь с человека или $2300 за уик-энд. Дом рассчитан на двоих.

Источник: Coachella

