Фестиваль музики та мистецтва Coachella 2026 пройде у два вікенди, а саме з 10 по 12 та з 17 по 19 квітня. Лайн-ап збере як відомих світових артистів, так і новачків, які тільки починають шлях.

Серед особливих подій ексклюзивний сет сольного проєкту діджея Маттео Міллері — Anyma. А ще, вперше після скасованого у 2020 році виступу, на фестиваль повернеться легендарний кейпоп-гурт BigBang.

Cкільки коштують квитки на Coachella 2026

Якщо давно мрієте потрапити на легендарний фестиваль Coachella, то настав час діяти. Продаж квитків стартує 19 вересня об 11:00 за тихоокеанським часом, і саме тоді десятки тисяч фанатів з усього світу почнуть полювання за перепустками.

Базова вартість квитків на Coachella 2026:

якщо плануєте їхати на перший вікенд (10–12 квітня), доведеться викласти від $649,

якщо на другий (17–19 квітня) — від $549. У будь-якому разі квиток відкриває двері на всі три дні фестивалю.

Хочете, щоб про дорогу взагалі не довелося думати? Тоді існує спеціальний варіант квитків з трансфером. Він включає загальний вхід і трансфер на всі три дні. Вартість від $779 за перший вікенд або $679 за другий.

Їдете великою компанією? Тоді можна взяти груповий квиток на чотирьох. У такому разі один квиток обійдеться трохи дешевше, а саме у $639 на перший вікенд і $539 на другий. Так вдасться зекономити по $10 на кожному квитку.

А для тих, хто любить максимум комфорту й статусності, є VIP-перепустки. Ціна квитків на Coachella Music Festival 2026 VIP-класу стартує від $1299 на перший вікенд і від $1199 на другий.

Чи входить у вартість квитків житло та кемпінг

Важливий момент, у вартість квитка проживання не входить. Але з цим теж усе продумано:

Автокемпінг коштуватиме $40 за ніч або $160 за вікенд.

Місце в першому ряду для авто коштуватиме $130 за ніч або $520 за вікенд.

Приватні намети з ліжками та клімат-контролем – від $650 за ніч (одне двоспальне ліжко) до $825 за ніч (два queen-ліжка).

Будиночок на озері Ельдорадо обійдеться у $287,50 за ніч з людини або $2300 за вікенд. Будинок розрахований на двох.

