Украина поможет Польше создать армаду беспилотников — Туск
- Польша создаст свою армаду беспилотников, опираясь на уникальный боевой опыт и технические разработки Украины.
- Дональд Туск подчеркнул, что такое сотрудничество является моделью равноправного партнерства, где украинская экспертиза усиливает безопасность всей Европы.
Премьер-министр Польши Дональд Туск анонсировал сотрудничество с Украиной по строительству современной армады беспилотников для его страны.
Об этом Дональд Туск заявил во время выступления в Жешуве, сообщает Interia Wydarzenia.
Туск о сотрудничестве Украины и Польши по дронам
Во время мероприятия Путь в Конференцию по восстановлению Украины: защитное и оборонное измерение Туск заявил, что начнется подготовка к событию в Гданьске, запланированном на июнь.
По словам польского премьера, он гордится тем, что их партнером является Украина, которая имеет наибольший опыт работы в воздухе.
Он подчеркнул, что создание польской армады дронов будет базироваться на тесном сотрудничестве с Украиной, в частности, на использовании технических разработок и уникального боевого опыта украинских специалистов.
Премьер Польши заявил, что Украина стала важным союзником для государств, стремящихся к защите своего воздушного пространства.
Туск отметил, что украинская экспертиза по противовоздушной обороне уже востребована даже на Ближнем Востоке.
В Жешуве он подчеркнул, что сотрудничество с Украиной – это не просто благотворительность для страны в состоянии войны.
По его словам, Польша стала лидером в создании модели партнерства, где Украина выступает равноправной стороной, способной предложить Европе ценный опыт и решения.