Премьер-министр Польши Дональд Туск анонсировал сотрудничество с Украиной по строительству современной армады беспилотников для его страны.

Об этом Дональд Туск заявил во время выступления в Жешуве, сообщает Interia Wydarzenia.

Во время мероприятия Путь в Конференцию по восстановлению Украины: защитное и оборонное измерение Туск заявил, что начнется подготовка к событию в Гданьске, запланированном на июнь.

По словам польского премьера, он гордится тем, что их партнером является Украина, которая имеет наибольший опыт работы в воздухе.

Он подчеркнул, что создание польской армады дронов будет базироваться на тесном сотрудничестве с Украиной, в частности, на использовании технических разработок и уникального боевого опыта украинских специалистов.

Премьер Польши заявил, что Украина стала важным союзником для государств, стремящихся к защите своего воздушного пространства.

Туск отметил, что украинская экспертиза по противовоздушной обороне уже востребована даже на Ближнем Востоке.

В Жешуве он подчеркнул, что сотрудничество с Украиной – это не просто благотворительность для страны в состоянии войны.

По его словам, Польша стала лидером в создании модели партнерства, где Украина выступает равноправной стороной, способной предложить Европе ценный опыт и решения.

