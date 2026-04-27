Уже с мая 2026 украинцы будут получать обновленные субсидии, рассчитанные на летний период. Несмотря на то, что Пенсионный фонд произведет автоматический перерасчет выплат, существуют случаи, когда гражданам необходимо самостоятельно обратиться за назначением помощи, чтобы не потерять государственную поддержку.

Субсидии: изменения с 1 мая 2026

Субсидия на неотапливаемый сезон рассчитывается на период с 1 мая до 30 сентября, сообщает Пенсионный фонд Украины.

С 1 мая 2026 года ПФУ автоматически перечислит жилищные субсидии для большинства украинцев. Если состав вашей семьи или имущественное положение не менялись, то обращаться в учреждение лично не нужно, поскольку выплаты на неотапливаемый сезон назначат автоматически.

Однако граждане, у которых изменилось имущественное положение или состав домохозяйства, должны проинформировать об этом Пенсионный фонд Украины в течение 30 дней.

В то же время автоматическое переназначение касается не всех: отдельным категориям граждан для получения пособия на летний период необходимо обязательно подать новое заявление и декларацию о доходах.

Подать новое заявление на субсидию необходимо, если:

вы не получали пособия во время зимы или его размер был нулевым;

вы арендуете жилье и самостоятельно оплачиваете счета за коммунальные услуги;

фактическое количество жильцов в квартире или доме меньше количества зарегистрированных;

семье требуется льгота на покупку твердого топлива, сжиженного газа или печного топлива;

среди членов вашего домохозяйства есть внутренне перемещенные лица (ВПЛ).

Как можно подать документы на субсидию

Подать документы на субсидию можно как онлайн, так и офлайн. Для дистанционного обращения воспользуйтесь порталом Дыя, вебпорталом или мобильным приложением Пенсионного фонда.

Если же вы предпочитаете личный визит, то документы принимают в сервисных центрах ПФУ, центрах предоставления административных услуг (ЦПАУ), через уполномоченных лиц исполнительного органа сельского, поселкового или городского совета.

Также остается возможность отправить бумаги обычной почтой в Пенсионный фонд Украины.

Следует отметить, что если заявление успели подать в течение мая или июня, тогда субсидия назначается с начала неотапливаемого периода.

