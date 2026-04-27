Враг нанес удар управляемыми авиабомбами по гражданской инфраструктуре Ямпольской общины в Сумской области.

Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров.

По его словам, в результате удара повреждены детский сад и жилые дома.

Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется.

13 апреля сообщалось, что наши подразделения передислоцировались на новые позиции в районе поселка Миропольское в Сумской области.

Ночью 12 апреля российский дрон атаковал автомобиль скорой медицинской помощи в Глуховской общине Сумской области. Трое медиков получили ранения. Им оперативно оказали помощь.

4 апреля Россия нанесла ракетный удар по Конотопскому району Сумской области. В Поповской общине в результате атаки повреждены жилые дома.

4 апреля ночью РФ совершила атаку на Сумы. Вражеские ударные дроны попали в 16-этажное здание и частный жилой сектор. В результате вражеского удара пострадали семь человек, среди них один ребенок.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 524-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

