РФ ударила авиабомбами по общине на Сумщине: повреждены детский сад и дома
Враг нанес удар управляемыми авиабомбами по гражданской инфраструктуре Ямпольской общины в Сумской области.
Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров.
Авиаудар по Сумской области
По его словам, в результате удара повреждены детский сад и жилые дома.
Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется.
13 апреля сообщалось, что наши подразделения передислоцировались на новые позиции в районе поселка Миропольское в Сумской области.
Ночью 12 апреля российский дрон атаковал автомобиль скорой медицинской помощи в Глуховской общине Сумской области. Трое медиков получили ранения. Им оперативно оказали помощь.
4 апреля Россия нанесла ракетный удар по Конотопскому району Сумской области. В Поповской общине в результате атаки повреждены жилые дома.
4 апреля ночью РФ совершила атаку на Сумы. Вражеские ударные дроны попали в 16-этажное здание и частный жилой сектор. В результате вражеского удара пострадали семь человек, среди них один ребенок.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 524-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.