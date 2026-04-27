Японский разработчик под псевдонимом ZokuZoku создал оригинальное расширение для браузера Chrome, которое поможет пользователям бороться с зависимостью от бесконечного пролистывания ленты в социальных сетях.

Инструмент под названием Cat Gatekeeper (Кошачий вратарь) буквально заставляет сделать перерыв, выпуская на экран большого рыжего кота.

Как работает “пушистый контроль”

Идея расширения максимально проста: когда пользователь засиживается в соцсетях сверх установленного лимита, центр экрана “захватывает” гиперреалистичный кот внушительных размеров.

Он растягивается поверх контента, щурится и спокойно дышит, закрывая собой значительную часть страницы.

Пользователь может самостоятельно настроить время пребывания на онлайн-платформах. По умолчанию лимит составляет 60 минут, после чего активируется пятиминутный перерыв. Пока таймер отдыха не обнулится, кот не покинет экран.

При этом программа работает хитро: время считается только тогда, когда вкладка с соцсетью активна. Если переключиться на другую вкладку или приложение, таймер останавливается — это заставляет человека действительно отдохнуть, а не просто переждать в другом окне.

Соцсети, которые “блокирует” кот

На данный момент Cat Gatekeeper поддерживает работу с самыми популярными ресурсами: X (Twitter), Instagram, TikTok, YouTube, Reddit, Facebook, Threads и Bluesky.

Разработчик отмечает, что животное появляется только на той странице, где превышен лимит времени, не мешая работе в других вкладках.

Несмотря на то, что кота можно прогнать вручную, смысл расширения заключается именно в самодисциплине и доверии к суперсиле кошачьего очарования.

Безопасность и доступность

Проект стал вирусным после того, как ZokuZoku опубликовал демонстрационное видео 26 апреля — ролик быстро набрал более 3,5 млн просмотров.

Пользователи назвали это одним из самых эффективных инструментов против “думскроллинга”, ведь игнорировать гигантского дышащего кота значительно сложнее, чем обычное системное уведомление.

Люди шутят, что настоящие домашние питомцы поступают точно так же, чтобы отвлечь хозяина от рутины, переключая внимание на себя.

Cat Gatekeeper не собирает и не передает данные пользователей. Разрешение на доступ к страницам используется исключительно для отображения кота поверх сайта. Инструмент полностью бесплатен и пока доступен только для Google Chrome, однако автор уже рассматривает возможность создания версии для Mozilla Firefox.

