Оля Цыбульская поделилась архивными фото и призналась, в кого из знаменитостей была влюблена. Как оказалось, певице симпатизировал звезда украинского бокса.

В кого Цибульская была влюблена

На личной странице в Instagram Оля призналась, что раньше ей нравился Владимир Кличко. Цибульская поделилась совместными фото с боксером, а также вспомнила, как написала для него песню.

На творчество Цибульскую вдохновил победный бой Владимира Кличко с британским боксером Дэвидом Хэем в 2011 году.

— А в кого из телевизора вы были влюблены? Я — в Владимира Кличко. И даже песню ему пела. Эти фото перенесли меня в тот самый вечер, когда он победил Дэвида Хэя и стал объединенным чемпионом мира. Тогда я вела Подъем на Новом канале, смотрела бокс с детства и — честно — была немного влюблена в Кличка, — написала Цибульская.

Поединок Кличко с Хэем певица смотрела в бокс-баре на Майдане. Она пошла туда одна, потому что хотела почувствовать настоящие эмоции фанатов.

— После победы не спала, как все украинцы, на эмоциях написала песню и среди ночи отправила продюсеру СМС: Хочу спеть это Кличко. Давай сделаем? И уже через несколько дней в Арене я стояла перед чемпионом и поздравляла с победой. Трогательные воспоминания, — поделилась Цибульская.

