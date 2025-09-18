Оля Цибульська поділилася архівними фото та зізналася, у кого із знаменитостей була закохана. Як виявилося, співачці симпатизував зірка українського боксу.

У кого Цибульська була закохана

На особистій сторінці в Instagram Оля зізналася, що раніше їй подобався Володимир Кличко. Цибульська поділилася спільними фото з боксером, а також пригадала, як написала для нього пісню.

На творчість Цибульську надихнув переможний бій Володимира Кличка з британським боксером Девідом Хеєм у 2011 році.

– А в кого з телевізора ви були закохані? Я — у Володимира Кличка. І навіть пісню йому співала. Ці фото перенесли мене у той самий вечір, коли він переміг Девіда Хея й став об’єднаним чемпіоном світу. Тоді я вела Підйом на Новому каналі, дивилась бокс із дитинства й — чесно — була трохи закохана у Кличка, – написала Цибульська.

Поєдинок Кличка із Хеєм співачка дивилася у бокс-барі на Майдані. Вона пішла туди сама, адже хотіла відчути справжні емоції фанатів.

– Після перемоги не спала, як усі українці, на емоціях написала пісню й серед ночі відправила продюсерці СМС: Хочу заспівати це Кличку. Давай зробимо? І вже за кілька днів у Арені я стояла перед чемпіоном і вітала з перемогою. Щемливі спогади, – поділилася Цибульська.

