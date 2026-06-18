В Брюсселе президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Бельгии Бартом де Вевером.

Об этом сообщает Офис президента.

Встреча Зеленского с премьером Бельгии

Владимир Зеленский поблагодарил Бельгию за финансовую и оборонную помощь Украине.

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Они обсудили дальнейшую поддержку Украины, в частности, усиление противовоздушной обороны, возможность дополнительных вкладов в программу PURL и реализацию совместных проектов в рамках SAFE.

Премьер-министр Бельгии проинформировал президент Украины о подготовке нового крупного оборонного пакета и вкладов в PURL.

Особое внимание они уделили поставке самолетов F-16 от Бельгии. Как отмечают в Офисе президента, уже в этом году состоятся первые поставки. Украинская сторона рассчитывает, что в дальнейшем истребители будут поступать тоже оперативно.

Зеленский рассказал Барту де Веверу о встречах на саммите Группы семи (G7), общей ситуации в дипломатии и работе с партнерами в специальном формате Drone Deals. Он предложил Бельгии заключить соответствующее соглашение и развивать партнерство по безопасности.

Кроме того, они обсудили европейскую интеграцию Украины. Президент поблагодарил Бельгию за поддержку открытия первого переговорного кластера для Украины и Молдовы.

Как отметил Зеленский, Украина рассчитывает на открытие других пяти кластеров в ближайшее время. Президент считает, что будет справедливо, если переговоры о вступлении будут двигаться в соответствии с прогрессом Украины в реформах.

Также Зеленский и Барт де Вевер обсудили ужесточение санкционного давления на российский теневой флот.

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