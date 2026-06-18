Зеленский встретился с премьером Бельгии: обсудили F-16 и новый пакет ПВО
- Во время встречи в Брюсселе Владимир Зеленский и премьер-министр Бельгии Барт де Вевер обсудили усиление украинской ПВО, евроинтеграцию и запуск первых поставок истребителей F-16 уже в этом году.
- Кроме того, бельгийская сторона проинформировала о подготовке нового масштабного пакета оборонной помощи и вкладов в программы безопасности для Украины.
В Брюсселе президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Бельгии Бартом де Вевером.
Об этом сообщает Офис президента.
Встреча Зеленского с премьером Бельгии
Владимир Зеленский поблагодарил Бельгию за финансовую и оборонную помощь Украине.
Они обсудили дальнейшую поддержку Украины, в частности, усиление противовоздушной обороны, возможность дополнительных вкладов в программу PURL и реализацию совместных проектов в рамках SAFE.
Премьер-министр Бельгии проинформировал президент Украины о подготовке нового крупного оборонного пакета и вкладов в PURL.
Особое внимание они уделили поставке самолетов F-16 от Бельгии. Как отмечают в Офисе президента, уже в этом году состоятся первые поставки. Украинская сторона рассчитывает, что в дальнейшем истребители будут поступать тоже оперативно.
Зеленский рассказал Барту де Веверу о встречах на саммите Группы семи (G7), общей ситуации в дипломатии и работе с партнерами в специальном формате Drone Deals. Он предложил Бельгии заключить соответствующее соглашение и развивать партнерство по безопасности.
Кроме того, они обсудили европейскую интеграцию Украины. Президент поблагодарил Бельгию за поддержку открытия первого переговорного кластера для Украины и Молдовы.
Как отметил Зеленский, Украина рассчитывает на открытие других пяти кластеров в ближайшее время. Президент считает, что будет справедливо, если переговоры о вступлении будут двигаться в соответствии с прогрессом Украины в реформах.
Также Зеленский и Барт де Вевер обсудили ужесточение санкционного давления на российский теневой флот.