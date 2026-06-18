Верховная Рада не поддержала семь блокирующих постановлений, которые предусматривали отмену результатов голосования во втором чтении и в целом за законопроект №15224 о внесении изменений в государственный бюджет на 2026 год.

Документ предусматривает увеличение расходов на сектор безопасности и обороны на 1,56 трлн грн, сообщили в Верховной Раде.

Верховная Рада разблокировала средства ЕС для обороны

Таким образом парламент разблокировал процедуру подписания закона и его дальнейшего вступления в силу.

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Законопроект, принятый Верховной Радой 10 июня, предусматривает увеличение финансирования сектора безопасности и обороны на 1,56 трлн грн за счет финансовой помощи Европейского Союза.

Во время внеочередного заседания Верховной Рады в четверг, 18 июня, ни одно из семи постановлений об отмене закона не получило необходимой поддержки, сообщает Интерфакс-Украина.

Для принятия необходимо было как минимум 226 голосов, однако каждое из постановлений набрало от 18 до 24 голосов.

Блокирующие законопроекты инициировали:

Анна Скороход (Европейская солидарность);

Ирина Геращенко (сопредседатель фракции Европейская солидарность);

Артур Герасимов (сопредседатель фракции Европейская солидарность);

Нина Южанина (Европейская солидарность);

Мария Юнова, (Европейская солидарность);

Иванна Климпуш-Цинцадзе (Европейская солидарность);

София Федина (Европейская солидарность).

Авторы постановлений заявляли, что средства, которые планируется направить в резервный фонд, правительство сможет использовать без четкого целевого назначения.

Также они обратили внимание на вопрос денежного обеспечения военнослужащих, подчеркнув, что на эти нужды средств нет.

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук отметил, что отмена закона могла вызвать задержку поступления финансовой помощи от ЕС.

По его словам, это могло негативно повлиять на обеспечение потребностей Сил обороны.

В частности на поддержание высоких темпов поражения противника ракетными и беспилотными системами на средних и дальних дистанциях, а также привести к приостановке Министерством обороны контрактования отдельных видов вооружения и военной техники из-за отсутствия соответствующих бюджетных назначений.

Стефанчук подписал закон сразу после голосования. Далее он будет передан на подпись президенту Владимиру Зеленскому.

Закон об увеличении расходов на оборону: что известно

Напомним, 10 июня Верховная Рада одобрила законопроект во втором чтении и в целом. За его принятие проголосовали 242 народных депутата.

Документ предусматривает увеличение расходов на сектор безопасности и обороны на 1,56 трлн грн, которое планируется профинансировать преимущественно за счет Ukraine Support Loan (USL) от Европейского Союза.

Закон был принят с учетом предварительного распределения более 1,3 млрд грн из резервного фонда.

В частности, 559,1 млн грн предусмотрено для аппарата Минэнерго, 127,5 млн грн — на ликвидацию шахт, 46,1 млн грн — для Госэнергонадзора, а 599,1 млн грн — для Государственного агентства по управлению зоной отчуждения, из которых 525,1 млн грн направят на объект Укрытие.

Также поддержано выделение 95 млн грн для аппарата Национального комитета спорта инвалидов, 1,4 млрд грн — на выплаты сотрудникам Службы судебной охраны, а также проведение расчета заработных плат в НАБУ на основе прожиточного минимума в размере 3328 грн вместо 3028 грн без изменения общего объема расходов бюро.

По словам главы правительства Юлии Свириденко, после внесения изменений общий объем расходов на безопасность и оборону достигнет рекордных 4,4 трлн грн.

Из этой суммы 2,3 трлн грн будет направлено на закупку вооружения и военной техники, а более 1,45 трлн грн — на денежное обеспечение военнослужащих.

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