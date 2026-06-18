Основные правила выезда за границу для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет в июле 2026 года существенных изменений не претерпели. Пересечение государственной границы в условиях военного положения регулируется нормами закона о мобилизации и постановлением Кабмина №57.

Все мужчины призывного возраста (от 23 до 60 лет) обязаны иметь основания для выезда и военно-учетный документ (в бумажном или электронном виде).

Что именно необходимо знать о выезде мужчин за границу с 1 июля 2026 года — читайте в материале.

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Проверка ограничений на выезд за границу: что известно

В июле 2026 года украинцы могут проверить ограничения на выезд за границу через новый сервис Личный кабинет Государственной пограничной службы Украины.

В ГПСУ отметили, что отныне граждане могут самостоятельно и в режиме реального времени проверить, действует ли в отношении них временный запрет на выезд за границу, наложенный на основании решения суда или постановления Государственной исполнительной службы.

Новый сервис будет полезен тем, кто планирует пересечь государственную границу Украины и хочет заранее проверить наличие ограничений в связи с алиментами, штрафами, долгами или другими исполнительными производствами.

В то же время в Госпогранслужбе отмечают, что в Личном кабинете не отображаются ограничения на выезд мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, введенные во время военного положения, а также другие основания, определенные Правилами пересечения государственной границы гражданами Украины.

Сервис не отменяет ограничения на выезд за границу, однако позволяет быстро выявить проблему и принять меры для ее устранения.

Чаще всего такие запреты могут касаться граждан, имеющих задолженность по уплате алиментов или другие неисполненные решения суда.

Ранее для проверки запрета на выезд за границу необходимо было подавать письменный запрос в Главный центр обработки специальной информации ГПСУ и ждать ответа несколько недель. Теперь проверить ограничения можно онлайн через Личный кабинет Госпогранслужбы.

Какие документы проверяют с 1 июля при выезде мужчин за границу

Для выезда за границу мужчины в возрасте от 23 до 60 лет должны иметь действующий военно-учетный документ, актуальные данные в ТЦК и СП, подтверждение отсрочки или иного законного основания для пересечения границы, а также загранпаспорт.

При проверке документов Госпогранслужба использует электронные реестры. В военно-учетном документе должен быть QR-код или другой идентификационный код для проверки данных в системе. Если информация в реестре Оберег, приложении Резерв+ или документах не будет совпадать, мужчине могут отказать в выезде за границу даже при наличии законных оснований.

Как выехать за границу мужчине, работающему в сфере СМИ

Для мужчин в возрасте от 23 до 60 лет, работающих в сфере СМИ, информации и стратегических коммуникаций, продолжает действовать специальный порядок выезда за границу, определенный постановлением Кабмина №1509.

Журналисты, работники СМИ и представители сферы стратегических коммуникаций могут находиться за пределами Украины до 60 дней. Для пересечения границы необходимо получить письмо-согласование от Госкомтелерадио, в котором должны быть указаны дата выезда, ориентировочная дата возвращения, пункт пропуска и цель поездки.

Выезд забронированных мужчин за границу: что действует в июле 2026 года

С 1 июля 2026 года в Украине выезд забронированных мужчин регулируется постановлением Кабмина №1608.

Так, предприятия оборонно-промышленного комплекса и компании, признанные критически важными для экономики, могут бронировать работников на срок до 45 дней для уточнения военно-учетных данных, устранения нарушений в документах, завершения процедуры бронирования и подготовки документов для законного выезда за границу.

В то же время бронирование само по себе не дает права на пересечение границы. Для выезда забронированные мужчины должны иметь действующее подтверждение бронирования, состоять на специальном воинском учете, иметь актуальные данные в ТЦК и СП, а также предоставить документы о служебной командировке или иное законное основание для выезда за пределы Украины.

Почему забронированным мужчинам могут отказать в выезде за границу

Даже при наличии бронирования мужчинам могут отказать в выезде за границу, если данные в государственных реестрах неактуальны, информация в ТЦК и СП не обновлена, документы содержат ошибки или отсутствует подтверждение цели поездки.

Юристы советуют перед пересечением границы проверять статус бронирования и актуальность данных в приложении Резерв+, поскольку именно несоответствие информации часто становится причиной отказа в выезде из Украины.

Кто из мужчин может выехать за границу: актуальные правила

В соответствии с действующими правилами пересечения границы без дополнительных разрешений выезжать за пределы Украины могут мужчины в возрасте от 18 до 22 лет при наличии военно-учетного документа, граждане, достигшие 60-летнего возраста, лица, исключенные из воинского учета, а также мужчины с официально подтвержденной негодностью к военной службе.

Для выезда за границу таким гражданам необходимо иметь загранпаспорт и другие документы, предусмотренные законодательством.

В то же время для мужчин в возрасте от 23 до 60 лет выезд из Украины во время военного положения возможен только при наличии законных оснований и подтверждающих документов.

Право на пересечение границы имеют мужчины, нуждающиеся в лечении или реабилитации за рубежом, лица с предусмотренными законом семейными обстоятельствами, студенты, аспиранты и курсанты, закрепленные работники критически важных предприятий, журналисты и работники СМИ, волонтеры, перевозящие гуманитарную помощь или грузы для ВСУ, а также мужчины, сопровождающие лиц с инвалидностью или осуществляющие постоянный уход.

Также выехать за границу могут другие категории граждан, имеющие официально подтвержденные основания для пересечения государственной границы Украины.

Ранее Кабмин отменил ограничения на выезд за границу для всех женщин без исключений.

Таким образом, женщины, занимающие должности в органах государственной власти, местного самоуправления, на государственных предприятиях и в судах, теперь также могут выезжать за границу не только в рамках служебной командировки.

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