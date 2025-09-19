Не нашли в клипе Федора: фаны заподозрили, что Ziferblat сменил барабанщика
Поклонники группы Ziferblat, представлявшей Украину на Евровидении 2025, предполагают, что из команды ушел барабанщик Федор Ходаков.
Возможное подтверждение этих слухов появилось после премьеры клипа авторского проекта Артема Пивоварова The Вуса и музыкантов Ziferblat. Они представили совместный трек Будь здоров.
Клип Будь здоров и слухи о смене состава Ziferblat
Совместная песня и музыкальное видео к ней сразу привлекли внимание фанатов группы. Ведь они и раньше подозревали, что Федор ушел из команды. То, что в клипе появились только Даня и Валя Лещинские, только укрепило уверенность поклонников.
В описании к клипу указано, что в главных ролях задействованы Артем Пивоваров и группа Ziferblat без дополнительных приглашенных гостей. В комментариях в соцсетях многие задаются вопросом “где Федор?” и требуют от группы объяснений.
Предположения о том, что Федор Ходаков ушел из группы, поклонники высказывали и раньше. Так, под последними постами на странице группы в комментариях фолловеры спорят – играет Федор в Ziferblat или нет.
- Ребята, скажите, а будет ли коммуникация вокруг ситуации с Федей? Мониторю каждый день, хотелось бы из первых уст услышать.
- Так они в TikTok под видео в описании написали, что будут в полном составе, разве нет? Или, возможно, я не так поняла.
- Валя в сторис написал, что в туре они ждут слушателей втроем, так что успокойтесь.
- Вы встретите нас троих в Евротуре, но мы будем продолжать игнорировать просьбы фанов выкладывать хоть немного контента с Федей, и неважно, что он до сих пор (или нет) участник группы.
- Вы много контента (не концертного) видели с Федором до отбора на Евровидение? Так было всегда – Федора никогда не было “много”. Он может банально не хотеть сниматься в “развлекательном” контенте, он еще преподает, играет на других концертах, у него есть личная жизнь. Это у близнецов группа занимает всю жизнь. Федя может не хотеть так жить. А “хоть немного контента” с концертным Федором достаточно, – общаются друг с другом поклонники.
На странице группы в Википедии Федор Ходаков на момент написания материала значится как барабанщик группы Ziferblat.
Ждать ответа на вопрос об ударнике осталось недолго. Первый концерт в рамках европейского турне команды стартует уже сегодня из польского Вроцлава.