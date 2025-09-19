Поклонники группы Ziferblat, представлявшей Украину на Евровидении 2025, предполагают, что из команды ушел барабанщик Федор Ходаков.

Возможное подтверждение этих слухов появилось после премьеры клипа авторского проекта Артема Пивоварова The Вуса и музыкантов Ziferblat. Они представили совместный трек Будь здоров.

Клип Будь здоров и слухи о смене состава Ziferblat

Совместная песня и музыкальное видео к ней сразу привлекли внимание фанатов группы. Ведь они и раньше подозревали, что Федор ушел из команды. То, что в клипе появились только Даня и Валя Лещинские, только укрепило уверенность поклонников.

Сейчас смотрят

В описании к клипу указано, что в главных ролях задействованы Артем Пивоваров и группа Ziferblat без дополнительных приглашенных гостей. В комментариях в соцсетях многие задаются вопросом “где Федор?” и требуют от группы объяснений.

Предположения о том, что Федор Ходаков ушел из группы, поклонники высказывали и раньше. Так, под последними постами на странице группы в комментариях фолловеры спорят – играет Федор в Ziferblat или нет.

Ребята, скажите, а будет ли коммуникация вокруг ситуации с Федей? Мониторю каждый день, хотелось бы из первых уст услышать.

Так они в TikTok под видео в описании написали, что будут в полном составе, разве нет? Или, возможно, я не так поняла.

Валя в сторис написал, что в туре они ждут слушателей втроем, так что успокойтесь.

Вы встретите нас троих в Евротуре, но мы будем продолжать игнорировать просьбы фанов выкладывать хоть немного контента с Федей, и неважно, что он до сих пор (или нет) участник группы.

Вы много контента (не концертного) видели с Федором до отбора на Евровидение? Так было всегда – Федора никогда не было “много”. Он может банально не хотеть сниматься в “развлекательном” контенте, он еще преподает, играет на других концертах, у него есть личная жизнь. Это у близнецов группа занимает всю жизнь. Федя может не хотеть так жить. А “хоть немного контента” с концертным Федором достаточно, – общаются друг с другом поклонники.

На странице группы в Википедии Федор Ходаков на момент написания материала значится как барабанщик группы Ziferblat.

Ждать ответа на вопрос об ударнике осталось недолго. Первый концерт в рамках европейского турне команды стартует уже сегодня из польского Вроцлава.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.