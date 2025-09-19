Шанувальники гурту Ziferblat, що представляв Україну на Євробаченні 2025, припускають, що з команди пішов барабанщик Федір Ходаков.

Можливе підтвердження цих чуток зʼявилося після премʼєри кліпу авторського проєкту Артема Пивоварова The Вуса та музикантів Ziferblat. Вони представили спільний трек Будь здоров.

Кліп Будь здоров та чутки про зміну складу Ziferblat

Спільна пісня та музичне відео для неї одразу привернули увагу фанатів гурту. Адже вони й раніше підозрювали, що Федір пішов з команди. Те, що у кліпі зʼявилися лише Даня та Валя Лещинські, лише зміцнило впевненість прихильників.

В описі до кліпу зазначено, що в головних ролях задіяні Артем Пивоваров та гурт Ziferblat без додаткових запрошених гостей. У коментарях в соцмережах багато хто запитує “де Федір?” та вимагає від гурту пояснень.

Припущення про те, що Федір Ходаков пішов з гурту, шанувальники висловлювали й раніше. Так під останніми дописами на сторінці гурту в коментарях фоловери сперечаються – грає Федір у Ziferblat чи ні.

Хлопці, скажіть, а чи буде комунікація навколо ситуації з Федею? Моніторю щодня, хотілося б із перших вуст почути.

Так вони у TikTok під відео в описі написали, що будуть у повному складі, хіба ні? Або, можливо, я не так зрозуміла.

Валя у сторис написав, що у турі вони чекають на слухачів утрьох, тож заспокойтесь.

Ви зустрінете нас трьох у Євротурі, але ми будемо продовжувати ігнорувати благання фанів викладати хоч трохи контенту з Федей, і неважливо, що він досі (чи ні) учасник гурту.

Ви багато контенту (не концертного) бачили з Федором до відбору на Євробачення? Так було завжди – Федора ніколи не було “багато”. Він може банально не хотіти зніматись в “розважальному” контенті, він ще викладає, грає на інших концертах, в нього є особисте життя. Це у двійнят гурт займає все життя. Федя може не хотіти так жити. А “хоч трохи контенту” з концертним Федором достатньо, – спілкуються одне з одним шанувальники.

На сторінці гурту у Вікіпедії Федор Ходаков на момент написання матеріалу значиться як барабанщик гурту Ziferblat.

Чекати відповіді на запитання щодо ударника лишилося недовго. Перший концерт у межах європейського турне команди стартує вже сьогодні із польського Вроцлава.

