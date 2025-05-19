Гурт Ziferblat висловився про хейт, коментуючи місце України на Євробаченні 2025

Після гранд-фіналу Євробачення 2025, що відбувся 17 травня у швейцарському Базелі, гурт Ziferblat, який представляв Україну з піснею Bird of Pray, прокоментував свій результат.

Нагадаємо, що українці посіли девʼяте місце, здобувши 218 балів від глядачів та журі.

Коментар Ziferblat про результат на Євробаченні 2025

Гітарист колективу Валентин Лещинський звернувся до майбутніх учасників конкурсу із порадою щодо хейту. Адже гурт під час підготовки до виступу дуже багато критикували, починаючи від самої пісні та закінчуючи костюмами.

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– Не читайте, не звертайте увагу. Це не має жодного значення. Ми зробили той результат, на який сподівалися – перша десятка. Ми задоволені собою. Ми знали, що наша пісня була складна для цього конкурсу, але ми зробили все, – зауважив Валя.

Його брат і вокаліст Ziferblat Даниїл Лещинський наголосив на значущості такого результату для української музики.

– Перша десятка для України – важлива річ. Ми тримаємо цю планку дуже часто. Я дуже задоволений. Це дуже важливо для української музики. Ви побачите результати нашої роботи у майбутньому. Бо Євробачення закінчується і починається справжнє життя музичне. Нам потрібно виходити на європейський ринок, цей результат може нам допомогти. Для мене це лише початок музичної кар’єри, – наголосив Даня.

Одразу після шоу музиканти Ziferblat подякували прихильникам в Європі та у рідній Україні за підтримку. Наші представники на Євробаченні 2025 виступили у фіналі з номером, зрежисованим Марією Коростельовою. Образи учасників створив український дизайнер Іван Фролов.

Переможцем Євробачення 2025 став співак JJ з Австрії, який надихається, зокрема, творчістю путіністки Анни Нетребко, що фінансувала бойовиків так званої ДНР.

Джерело : Суспільне

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