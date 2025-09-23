Поклонники Звездных войн получили первый взгляд на ленту Джона Фавро Мандалорец и Грогу. Также стала известна дата мировой премьеры фильма.

Мандалорец и Грогу — трейлер и дата выхода

Как следует из названия, в центре истории окажутся герои, хорошо знакомые фанатам вселенной Звездных войн.

Мандалорец Дин Джарин в исполнении Педро Паскаля и его юный напарник Грогу, более известный как Малыш Йода, попадут в водоворот новых приключений. Невероятный тандем столкнется с новыми врагами и найдет новых союзников.

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События разворачиваются после падения Империи. Ее военачальники рассеяны по галактике, а Новая Республика пытается защитить достижения Восстания. Для этого она привлекает легендарного охотника за головами Дина Джарина и его подопечного Грогу.

Зрители увидят битву с монстром, похожим на Ранкора, и эпическое падение гигантского AT-AT с горного склона. Дата мировой премьеры блокбастера запланирована на 22 мая 2026 года.

Мандалорец и Грогу — актерский состав

В фильме появится звезда франшиз Чужие и Аватар Сигурни Уивер. Она исполнит роль пилота-истребителя.

Обладатель Эмми Джереми Аллен Уайт предстанет в образе Ротти — сына Джаббы Хатта, который заметно повзрослел. Точнее, актер подарил голос этому персонажу.

О запуске проекта в производство объявили в январе 2024 года.

– Мне всегда нравилось рассказывать истории в мире, созданном Джорджем Лукасом. Возможность перенести Мандалорца и Грогу на большой экран – чрезвычайно увлекательная, – заявил Джон Фавро.

Сериал Мандалорец, от которого отталкивается сюжет фильма, рассказывает о путешествиях наемника после падения Галактической Империи. Именно тогда он встретил Грогу – существо той же расы, что и мастер Йода, и между ними возникла особая связь.

Фото: скриншот из трейлера

Источник : Variety

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