Шанувальники Зоряних війн отримали перший погляд на стрічку Джона Фавро Мандалорець і Ґрогу. Також стала відома дата світової премʼєри фільму.

Мандалорець і Ґрогу – трейлер та дата виходу

Як зрозуміло з назви, у центрі історії опиняться герої, добре знайомі фанатам всесвіту Зоряних війн.

Мандалорець Дін Джарін у виконанні Педро Паскаля та його юний напарник Ґрогу, більш відомий як Малюк Йода, потраплять у вир нових пригод. Неймовірний тандем зіштовхнеться з новими ворогами та знайде нових союзників.

Зараз дивляться

Події розгортаються після падіння Імперії. Її воєначальники розпорошені галактикою, а Нова Республіка намагається захистити здобутки Повстання. Для цього вона залучає легендарного мисливця за головами Діна Джаріна та його підопічного Ґрогу.

Глядачі побачать битву з монстром, схожим на Ранкора, та епічне падіння гігантського AT-AT з гірського схилу. Дата світової премʼєри блокбастера запланована на 22 травня 2026 року.

Мандалорець і Ґрогу – акторський склад

У фільмі зʼявиться зірка франшиз Чужі та Аватар Сігурні Вівер. Вона виконає роль пілотеси-винищувачки.

Володар Еммі Джеремі Аллен Вайт постане в образі Ротти – сина Джабби Гатта, що помітно подорослішав. Точніше актор подарував голос цьому персонажу.

Про запуск проєкту у виробництво оголосили у січні 2024 року.

– Мені завжди подобалося розповідати історії у світі, створеному Джорджем Лукасом. Можливість перенести Мандалорця та Ґрогу на великий екран – надзвичайно захоплива, – заявив Джон Фавро.

Серіал Мандалорець, від якого відштовхується сюжет фільму, розповідає про подорожі найманця після падіння Галактичної Імперії. Саме тоді він зустрів Ґрогу – істоту з тієї ж раси, що й майстер Йода, і між ними виник особливий зв’язок.

Фото: скриншот з трейлера

Джерело : Variety

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.